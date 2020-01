All’interno della casa del Grande Fratello Vip i concorrenti celebri vivono anche momenti di profonda riflessione davanti alle telecamere.

Nella giornata di ieri è stata Fernanda Lessa, ex modella, a raccontare l’amore che la lega al marito Luca Zocchi e di quanto si ritenga fortunata ad averlo accanto. Inoltre ha rispolverato il suo passato segnato dall’abuso di sostanze alcoliche.

Lo sfogo in lacrime di Fernanda

Fernanda Lessa è la bella ex modella brasiliana concorrente di questa edizione del Gf Vip. In un momento intimi con i coinquilini si è lasciata andare ai sentimenti e ha raccontato la difficoltà nello stare così lontana dal marito.

“Non ho mai creduto nell’amore a prima vista e nemmeno di amare per sempre, ho sempre pensato che queste cose succedono solo nei film e mai mi sarei aspettata di sposarmi” confessa l’ex modella “E invece appena ho visto mio marito ho capito che sarebbe stato per sempre, e che non esiste più nessuno. Mi sento molto fortunata, auguro a tutti di vivere quello che sto vivendo io, è troppo bello”.

Barbara Alberti commenta il racconto della donna visibilmente emozionata: “Grazie Fernanda, tu sei la dimostrazione teologica che l’amore esiste”.

Il passato segnato dall’abuso di alcol

Ma quello del rapporto con l’amato marito non è stato l’unico momento di sfogo per la bella Fernanda. Infatti la donna, parlando con Adriana Volpe, ha raccontato il difficile passato segnato dall’abuso di sostanze alcoliche.

“Avevo un personal trainer e bevevo prima di andare ad allenarmi. Quando facevo la modella ed ero più giovane e magra io mi guardavo e mi vedevo brutta perché mi sentivo sporca dentro. Io mi guardavo allo specchio e mi odiavo” ha raccontato Fernanda “Oggi mi guardo allo specchio e dico che sei veramente wonder woman.

Mi vedo pura, sono me stessa”.

Nel suo difficile percorso di guarigione dalla dipendenza un ruolo importante ha anche giocato suo marito, che le è sempre stato accanto anche nei momenti più bui.