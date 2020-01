Le porte della casa più spiata d’Italia probabilmente si apriranno a Fernanda Lessa, la top model brasiliana nata a Rio de Janeiro. La nuova edizione del Grande Fratello Vip andrà in onda a partire da mercoledì 8 gennaio su Canale 5 e la rosa dei nomi inizia a essere sempre più completa.

L’ex modella brasiliana concorrente del GF Vip

Manca oramai sempre meno al debutto di Alfonso Signorini in veste di conduttore al timone del Grande Fratello Vip 2020, un’edizione che promette grandi colpi di scena, a partire dalla scelta degli opinionisti.

Recentemente è stata svelata l’identità di due concorrenti, quali Paola Di Benedetto, la Madre Natura dalla lunga chioma bruna, e Aristide Malnati, l’egittologo che passerà così dalle piramidi al confessionale del GF Vip.

L’ultima indiscrezione emersa a proposito del cast proviene dal blog di Davide Maggio, che annuncia la partecipazione al programma di Fernanda Lessa, da tempo lontana dai riflettori per motivi personali. L’ex modella brasiliana non si è mai nascosta dietro ai suoi demoni, ha infatti rivelato al pubblico i suoi problemi con l’alcool e la droga, dai quali ha cercato una via d’uscita per riprendere in mano la propria vita e la propria carriera.

Fernanda Lessa: il vero volto della modella brasiliana

Fernanda Lessa nasce a Rio de Janeiro il 15 aprile del 1977, la sua bellezza la porta a girare il mondo giovanissima, fino ad arrivare in Italia, dove gira una serie di spot pubblicitari che la presentano al pubblico italiano. Fernanda non limita la propria carriera al lavoro di modella, nel 2002 infatti si posiziona alla consolle dell’Heineken Jammin Festival in veste di DJ, prima performance musicale della bella brasiliana che darà il via ad altre esibizioni in giro per il mondo.

Bellezza e talento non le sono mai mancati e neppure l’amore: Fernanda Lessa, dopo la fine della storia con il top player Christian Vieri, ha avuto due figlie insieme al tastierista dei Subsonica, Boosta, con il quale ha mantenuto ottimi rapporti. Dal 2017 è sposata all’imprenditore Luca Zocchi, i due si sono conosciuti proprio in occasione di un evento con la top model brasiliana al DJ set ed è grazie a questa storia d’amore che Fernanda Lessa ha avuto la forza di rimettersi in gioco.