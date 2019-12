Mancano circa 2 settimane al via ufficiale della versione “signoriniana” del Grande Fratello Vip e ancora, all’appello, mancano diversi nomi dei futuri concorrenti. Alcuni, a dire il vero, sono già stati confermati nel corso di queste settimane come quello di Adriana Volpe, Michele Cucuzza e Antonio Zequila ma c’è ancora un alone di mistero intorno a grande parte del cast. Di queste ore però, una nuova indiscrezione.

Grande Fratello Vip: una nuova concorrente per Signorini

Ricordate quella sagoma di donna oscurata con alle spalle il confessionale rosso del Grande Fratello?

Pare che, dopo tanta attesa e curiosità, finalmente abbia un nome. Il mini-video era apparso sul profilo del reality suscitando un incredibile suspance rotta ora da quella che pare essere una conferma. Non si trattava di Loredana Lecciso come inizialmente ipotizzato (e da molti sperato) e nemmeno di Ambra Angiolini. Dietro quella sagoma sembra che a nascondersi ci fosse proprio Paola Di Benedetto.

Paola Di Benedetto, da naufraga a gieffina

Qualcuno la ricorderà per essere stata una delle bellissima “madre natura” di Ciao Darwin, qualcun altro invece avrà in mente l’immagine della modella nelle vesti di naufraga a L’Isola dei Famosi, non di meno coloro che in ultima battuta avranno reminiscenze di lei in qualità di fiamma dell’ex tronista Francesco Monte.

Insomma, sulla cresta dell’onda, pare che la Di Benedetto non si sia lasciata scappare l’occasione di prendere parte ad un nuovo reality entrando ufficialmente nel cast che approderà nella casa e sul piccolo schermo il prossimo 8 gennaio su Canale 5.

Tutto quello che sappiamo sul GFVip

Facendo un piccolo recap di tutto quello che sappiamo circa la prossima ed imminente edizione del Grande Fratello Vip, oltre ad Alfonso Signorini nelle vesti di conduttore e a Wanda Nara e Pupo come opinionisti, all’interno della casa per ora troveremo sicuramente la già citata Adriana Volpe, Michele Cucuzza, Antonio Zequila, Rita Rusic e Antonella Elia.