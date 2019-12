Di oggi le grandi novità sulla prossima edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Parliamo in particolar modo dei concorrenti che entreranno ufficialmente nel cast della casa più spiata d’Italia. Conferme ormai parlando di Antonella Elia, Adriana Volpe e Michele Cucuzza. Eppure, sebbene i nomi siano ufficiali da pochissime ore, qualcuno sembra aver già storto il naso: Cristiano Malgioglio!

Grande Fratello Vip, i concorrenti ufficiali

Chi può pensare di saperne più Cristiano Malgioglio in tema di reality e soprattutto di Grande Fratello Vip? La risposta è lapalissiana. Di queste ore l’ufficialità circa alcuni concorrenti che faranno ufficialmente parte della prossima edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

Parliamo di 3 volti molto noti i cui nomi avevano già iniziato a circolare qualche settimana fa: Antonella Elia, Adriana Volpe e Michele Cucuzza. Come dicevamo però, ha da ridire a riguardo il paroliere che sembra non essere in perfetta sintonia con le scelte dell’amico Signorini.

Malgioglio stronca la Elia

In particolare, Malgioglio avrebbe storto il naso pubblicamente su un nome, quello di Antonella Elia. In quel di #CR4, La Repubblica delle Donne, Malgioglio ha voluto commentare in presa diretta il parziale cast dell’edizione del reality che partirà il prossimo 8 gennaio.

“Il Grande Fratello è terribile – ha commentato Malgioglio a Chiambretti – Penso seriamente che lei (ndr. Antonella Elia) ne possa uscire veramente malamente, con le ossa rotte“. Un commento non certo facile da digerire quello del paroliere che viene subito seguito a ruota da Lory Del Santo che in merito ha aggiunto un vero e proprio carico di briscola: “Lei nel ruolo di bisbetica è perfetta, andrà domata“.

L’edizione di Signorini raddoppia

Intanto proprio di queste ore anche la notizia che il Grande Fratello Vip troverà spazio nel palinsesto Mediaset ben 2 volte a settimana.

Secondo quanto riportato da Davide Maggio, a partire dall’8 gennaio il reality andrà in onda il mercoledì ma già dalla settimana successiva avrà un doppio appuntamento: il lunedì sera, canonico, e il venerdì.