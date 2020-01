Manca davvero poco al debutto del Grande Fratello Vip 2020. Questa edizione, presentata interamente da Alfonso Signorini è prossima a partire, dopo le festività natalizie, martedì 8 gennaio.

I tempi stringono ed è dunque necessario ultimare il cast prima di subito. Ed ecco che tra i tanti nomi già confermati, spunta anche quello di Aristide Malnati, grande amico di vecchia data di Alfonso Signorini e famoso egittologo italiano.

Aristide Malnati concorrente, l’annuncio

La conferma della partecipazione di Malnati al Grande Fratello Vip è giunta direttamente dai canali social del reality. “Ho 55 anni, ho passato gran parte della mia vita nelle tombe egizie a decriptare i papiri trovati nelle mummie e adesso sono un concorrente del Grande Fratello Vip“.

Ma dove lo abbiamo già visto Malnati? Molti lo ricorderanno come naufrago dell’Isola dei Famosi, ma l’egittologo e giornalista è un grande frequentatore di salotti tv. Da Pomeriggio 5 a Detto Fatto, passando per Grand Hotel Chiambretti, Malnati ha spesso partecipato a dibattiti televisivi.

L’amicizia con Signorini

Prima di laurearsi presso la Facoltà di Lettere Statale di Milano, Malnati ha frequentato il liceo classico con Alfonso Signorini.

Un’amicizia, la loro, che è durata negli anni e ha sfidato le prove del tempo, come un reperto prezioso e di reperti preziosi l’egittologo se ne intende.

Il loro rapporto si è poi rivelato terreno fertile per salde collaborazioni. Aristide cura una rubrica sul settimanale diretto da Signorini, Chi. Inoltre è stato per molto tempo ospite fisso nel suo programma radiofonico Alfonso Signorini Show in onda su Radio Monte Carlo. E ora si ritrovano di nuovo insieme, anche se da due prospettive diverse, al Grande Fratello Vip.

Dell’amico Alfonso Malnati ha detto: “È un portatore sano di cultura, l’unico in grado di distinguere un dialogo di Socrate da un fondo di Sofri“.