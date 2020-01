Su Instagram Rosa Perrotta fa chiarezza sui rumors diffusi sui social in queste settimane in merito a una crisi con il compagno Pietro Tartaglione. L’influencer chiede pubblicamente di riportare le sue dichiarazioni in nome della verità.

Rosa Perrotta spiega l’origine dei rumors sulla crisi con Pietro

Tutto nasce da un’intervista rilasciata dall’ex tronista di Uomini e Donne al settimanale Chi, in cui Rosa spiega le difficoltà di mantenere le stesse abitudini di coppia dopo la nascita del figlio Dodo, una realtà comune a molte relazioni che non comporta necessariamente una crisi di coppia, come ha specificato Rosa sui social.

A una domanda posta su Instagram da parte di un/una follower sul rapporto con il compagno Pietro, la Perrotta risponde mettendo in chiaro le cose: “I titoli per invogliare le persone a leggere vanno bene… Però poi c’è la verità detta in un’intervista fatta a cuore aperto” – dopo si rivolge ai malpensanti – “Mi auguro che a parte leggere la domanda su come cambia il sesso dopo un bambino, abbiate letto tutto il resto“. Delusa dalla superficialità dei “codardi e dei finti moralisti”, Rosa continua lo sfogo: “Io ve lo racconto, perché sono come voi, e non fingo di avere una vita perfetta senza alcun problema“.

L’appello di Rosa Perrotta alle pagine di Gossip

Durante il suo sfogo Rosa Perrotta si rivolge a chi ha volutamente frainteso le sue dichiarazioni per diffondere la notizia di una presunta crisi: “Ora però io mi aspetto che tutte le pagine che hanno fatto gli articoli su questa intervista che ha fatto così scalpore con titoli più o meno fantasiosi riportino anche le mie parole, i miei chiarimenti […] La realtà è ben diversa“.

L’intento di Rosa Perrotta è inoltre quello di lanciare un messaggio alle donne: “Ho voluto dare un messaggio coraggioso e importante. E mi hanno scritto in tantissime, ringraziandomi perché stavano vivendo la stessa identica cosa. Quindi sono riuscita nel mio piccolo a sostenere qualcuna. E ciò mi ha reso felice“. nessuna crisi dunque per Rosa e Pietro, inseparabili da quando sono scesi i petali rossi negli studi di Maria de Filippi. L’influencer rassicura i fan e chiude l’argomento con un semplice e diretto: “Viva la sincerità!”