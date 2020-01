Il 6 gennaio 2020 è iniziata la nuova edizione di Avanti un altro, il game show condotto da Paolo Bonolis. Tante le novità, tra cui la nuova Bonas, che da quest’anno è interpretata da Sara Croce. Ex Madre Natura a Ciao Darwin 8, scopriamo qualcosa in più in merito alla sua vita privata e professionale.

La carriera di Sara Croce

Nata nel 1998 e alta 182 cm, Sara Croce, dopo aver conseguito il diploma in Scienze applicate, si è iscritta alla facoltà di Comunicazione d’impresa presso lo Iulm di Milano. Nel 2017, dopo essere stata eletta Miss Miluna Lombardia, ha preso parte a Miss Italia, dove si è classificata quarta.

Sempre nello stesso anno, poi, ha ricoperto il ruolo di Eva Kant per una mostra su Diabolik a Bergamo.

Il 2019 segna un momento importante nella carriera della giovane modella, vestendo i panni di Madre Natura a Ciao Darwin. Come dichiarato dalla stessa Sara Croce su Instagram: “Dopo Madre Natura mi si sono aperte tante porte e sono fiera di continuare a far parte di questa bellissima famiglia“. L’ex concorrente di Miss Italia, infatti, continua ad affiancare Paolo Bonolis nelle vesti di nuova Bonas di Avanti un altro.

La vita privata della Bonas di Avanti un altro

Una carriera in continua ascesa, quindi, quella dell’ex Madre Natura di Ciao Darwin, Sara Croce, che al momento si dichiara single. In base a quanto riportato dal settimanale Chi, però, sembra che a Capodanno la Bonas di Avanti un altro abbia fatto un viaggio in Usa con il milionario iraniano Hormoz Fasvi, ex di Taylor Mega. Sempre soffermandosi sulla vita sentimentale della bella Sara Croce, inoltre, dovete sapere che vanta alle sue spalle un flirt con l’ex tronista di Uomini e Donne, ovvero Andrea Damante.

Una liaison che secondo i rumors dell’epoca sembrava molto seria, salvo poi finire dopo pochi mesi.