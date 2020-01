Arriva in questi momenti la notizia di uomo che, di fronte alla sede dell’Europarlamento di Strasburgo, si è dato fuoco. La notizia, riportata dalle fonti locali, informa del gesto dell’uomo che secondo quanto emerso si sarebbe dato fuoco – cospargendosi di benzina – proprio all’ingresso dell’edificio dell’istituzione parlamentare europea.

Sempre stando a quanto filtrato da Strasburgo, l’uomo sarebbe stato immediatamente soccorso: si tratterebbe di un uomo di origini albanesi il cui gesto, per ora, non trova alcuna motivazione. Ricoverato in ospedale, l’uomo avrebbe riportato gravi ustioni al volto e alle mani.

Uomo si dà fuoco davanti all’Europarlamento

Sono poche, labili e frammentarie le notizie che riescono a filtrare da Strasburgo. Secondo quanto riportato dai media locali, l’uomo – cui si conosce solamente la nazionalità – si sarebbe dato fuoco nel corso di una manifestazione che si stava svolgendo ai piedi dell’Europarlamento, organizzata da cittadini della Guinea. In molti, di fronte al gesto dell’uomo, avrebbero cercato di neutralizzare le fiamme in suo soccorso, intervenendo tempestivamente con un estintore.

::: ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO :::