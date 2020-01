A Che tempo che fa, Vincenzo Mollica annuncia che questa prossima edizione del Festival di Sanremo sarà l’ultima che lo vedrà come inviato. Il giornalista del Tg1 ha infatti annunciato il suo pensionamento.

Mollica va in pensione

Il giornalista ha annunciato da Fabio Fazio che andrà in pensione dopo 40 anni di carriera. “Sì, il 29 di febbraio giornata che non esiste. Così è perfetto“, ha rivelato.

Ma ci sarà comunque il tempo di vederlo all’ultimo Festival, questa volta targato Amadeus: “Ci sarò ancora sul balconcino di Sanremo perché l’amministratore delegato della Rai, il mio direttore Giuseppe Carboni, e ovviamente Fiorello, hanno generosamente prolungato la mia pensione dal 27 gennaio al 27 febbraio.

Il balconcino ci sarà e si aprirà ancora sotto la bandiera del Tg1“. Fiorello, infatti, era intervenuto sulla questione tramite social: “Sanremo non può cominciare senza il mitico ‘balconcino’ di Vincenzo Mollica!!! Si faccia qualcosa. (contratto di consulenza esterna?)“.

Sulla questione era intervenuto anche Fabrizio Salini, che attraverso l’ufficio stampa della Rai aveva dichiarato: “Raccolgo l’hashtag di @Fiorello: #NoMollicaNoParty. Non lasceremo il ‘balconcino’ vuoto, lavori in corso per #MollicaASanremo”.

Fabrizio Salini, ad Rai”. Alla fine ce l’abbiamo fatta.