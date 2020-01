Da questa settimana, molti dei fan de Il Segreto, non saranno più Amici di Maria De Filippi. Il talent di Canale 5, infatti, irrompe nel palinsesto pomeridiano della rete andando a rosicchiare ulteriori minuti alla telenovela che slitta ulteriormente in avanti arrivando ad una durata di circa 30 minuti.

Il Segreto parte alle 16.35

La settimana scorsa, la partenza de Il Segreto era slittata alle 16.20 con l’innesto nel palinsesto del day time del GF Vip. Ora, l’orario di inizio della telenovela cambia ancora e avanza fino alle 16.35 per fare spazio al quotidiano di Amici di Maria De Filippi.

Ridotta anche la durata perché alle 17.10 resta immutato il fronte del sergente Barbara d’Urso che dà il via a Pomeriggio Cinque. Nel corso di due settimane i fan de Il Segreto hanno quindi visto la durata della propria telenovela preferita ridursi di circa 25 minuti. Tutto grasso che cola per Canale 5 che può così dilatare ulteriormente un prodotto che è ormai è un usato sicuro e che nel corso degli anni è stato mutilato in qualunque modo pur di adattarsi a qualunque slot (serale, festivo, feriale) e riempire ogni tipo di buco.

Amici 19 cresce ancora

Intanto – a proposito di successi – non si arresta quello di Amici che, con un ventennio sulle spalle (siamo all’edizione numero 19) conquista ancora spazi e ascolti. Lo speciale del sabato pomeriggio va benissimo, il day time su Real Time delle 13.50 è una garanzia e adesso anche Canale 5 decide di aprire una nuova finestra quotidiana alle 16.20. Un quarto d’ora scarso per creare continuità e accompagnare i telespettatori verso la fase serale, quella più calda e interessante, che dopo il calo della scorsa edizione potrebbe riportare in video due vecchie conoscenze.

Si vocifera, infatti, che a tornare nelle vesti di coach possano essere Elisa ed Emma (in piena promozione col tour che parte dopo l’estate e un album che rispetto ai precedenti segna numeri inferiori).