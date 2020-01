Dopo lo sfogo e le lacrime di Fernanda Lessa, anche un’altra concorrente del Grande Fratello Vip si lascia andare e racconta le sue fragilità.

Carlotta Maggiorana si è infatti emozionata insieme agli altri coinquilini per l’esperienza nuova che sta vivendo e parla del suo carattere più riservato rispetto alle altre concorrenti.

Le lacrime di Carlotta all’interno della Casa

La pressione della competizione comincia già a farsi sentire all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Una delle ultime “vittime” è stata Carlotta Maggiorana. L’ex Miss Italia 2018 si è emozionata mentre era nel cortile insieme ad altri coinquilini.

“Mi fa piangere il fuori e il dentro, una situazione che non ho mai vissuto. Ed io essendo così emotiva non butto fuori come magari fa un’altra persona più esplosiva”, racconta la modella.

Poi fa un’affermazione che sembra rivolta ad un comportamento poco piacevole che qualche concorrente avrebbe avuto nei suoi confronti: “Io mi affeziono alle persone. Quindi poi qualsiasi stupidaggine detta o fatta mi fa rimanere male, io comunque non posso pretendere da una persona quello che vorrei. Allora qualsiasi gesto o mancanza nei miei confronti ci rimango male“.

E conclude in lacrime: “A volte un abbraccio ti fa sentire meglio”.

La vita della giovane dopo l’incoronazione

Carlotta Maggiorana è una dei numerosi concorrenti di questa edizione del Gf Vip. La ragazza è venuta alla ribalta dopo la vittoria al concorso di bellezza di Miss Italia nel 2018.

La giovane, nata nelle Marche, ha sempre aspirato ad entrare nel mondo della televisione, prima come valletta in Avanti un altro e poi come concorrente a Veline. Dopo l’incoronazione come Miss le si sono aperte definitivamente le porte dello spettacolo.

La bella showgirl è entrata nella casa durante la seconda puntata dello show di Canale 5 ed è inoltre la prima Miss Italia ad entrare nella casa più spiata d’Italia, creando un precedente importante. La giovane all’entrata si era dichiarata molto emozionata per la nuova esperienza televisiva.