Laura Torrisi ha affidato al suo Instagram uno struggente ricordo di Teodosio Losito, sceneggiatore scomparso un anno fa, all’età di 53 anni. Una terribile perdita per l’attrice, che gli ha dedicato parole che lasciano il segno.

Laura Torrisi ricorda Teodosio Losito

Nel primo anniversario della morte di Teodosio Losito, morto suicida nel 2019 a 53 anni, Laura Torrisi ha scelto di condividere il suo struggente messaggio su Instagram. È un pensiero intriso di dolore e grande affetto, quello dell’attrice, che ha collaborato con lui nella galassia delle fiction.

“1 anno senza te.

In questi giorni ti ho pensato tanto. Molti di questi ruoli non sarebbero esistiti senza la tua penna e la tua arte Teo. Grazie. Resterai sempre nel mio cuore con tutte le tue parti più belle, fragili e vere“.

Il supporto dei fan sui social

La morte di Losito ha colpito profondamente Laura Torrisi, che ha trovato in tantissimi fan un grande supporto. Tra i messaggi in ricordo dello sceneggiatore, uno in particolare l’ha emozionata e sembra racchiudere l’essenza di un passato sospeso tra i ricordi più belli: “Lui rendeva magiche tutte le ficton, era un grande artista e tu riuscivi a renderle vive.

Eravate una bellissima squadra“.

Teodosio Losito è diventato celebre nel mondo delle fiction, con una carriera che gli ha permesso di imprimere la firma su alcune delle produzioni italiane di maggior successo. Un nome imponente nel piccolo schermo, mente effervescente dietro titoli come L’onore e il rispetto, Caterina e le sue figlie, Baciamo le mani, Il peccato e la vergogna, Il bello delle donne.