Uno scatto degli esordi di Paola Perego ha scatenato la curiosità dei fan. La conduttrice lo ha condiviso sul suo profilo Instagram, richiamando così l’alba della sua carriera, iniziata negli anni ’80. È un’immagine che risale al periodo del suo debutto nel mondo dello spettacolo quando, ancora 17enne, lavorava come valletta nella trasmissione Il Guazzabuglio, con Teo Teocoli.

La foto di Paola Perego scatena la curiosità

Paola Perego condivide tante foto sui social, e una di queste, nelle ultime ore, ha catturato l’attenzione dei follower. Si tratta di uno scatto che arriva dal suo passato di valletta nella trasmissione Il Guazzabuglio, con Teo Teocoli, che l’ha vista protagonista all’età di 17 anni.

Era il 1983 e il suo volto sorridente teneva compagnia ai telespettatori di Antennatre, emittente televisiva lombarda. L’istantanea è accompagnata da una didascalia che ha solleticato la curiosità di tanti, perché c’è un apparente riferimento temporale che la conduttrice non sembra aver ancora precisato.

“-19 Il Guazzabuglio (1983)“, ha scritto la Perego, aggiungendo una clessidra al suo commento e indirizzando così lo sguardo di molti a una possibile novità lavorativa all’orizzonte.

L’interrogativo dei fan

Sono in tanti a chiedersi il significato di quel ‘-19’ indicato dalla presentatrice, e l’interrogativo sul suo futuro professionale si fa strada sui social: “Stra Bellissima!!! Cosa c’è tra -19? Ti prego – ha chiesto un utente – non farci aspettare, vogliamo notizie sul ritorno in tv“.

Il suo pubblico spera di rivederla presto sul piccolo schermo, dopo il successo della trasmissione Non disturbare andata in onda su Rai 1. Nel settembre scorso, la conduttrice è stata ospite a Verissimo, e ha ripercorso le tappe salienti della sua carriera.

È stato proprio quest’ultimo, come molti ricorderanno, uno dei programmi che l’hanno vista nei brillanti panni della padrona di casa, come la stessa Toffanin ha precisato ai telespettatori. Dietro l’angolo, secondo numerose indiscrezioni, ci sarebbe il ritorno a Mediaset, ipotesi lanciata da Alberto Dandolo nel dicembre scorso.