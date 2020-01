Ancora una ghiotta rosa di ospiti per la Domenica In di Mara Venier, pronta alla nuova puntata del prossimo 19 gennaio. Secondo le anticipazioni di TvBlog, la conduttrice si prepara ad accogliere alcuni dei più grandi nomi del firmamento dello spettacolo nazionale.

Domenica In: puntata del 19 gennaio

Motori caldissimi per la nuova puntata di Domenica In, in onda il prossimo 19 gennaio, a partire dalle 14, nella fascia pomeridiana della rete ammiraglia Rai.

Mara Venier continua a stupire con ospiti e temi di grande interesse per un ampio bacino di telespettatori, e la sua verve sembra aver restituito linfa vitale a un contenitore non sempre immune da accenti di sofferenza in termini di ascolti.

Per la conduttrice, prossima al grande palcoscenico dell’Ariston per Sanremo (Amadeus l’avrebbe scelta per la serata finale della kermesse), è un anno che parte con una marcia decisamente alta e pronta ad agguantare traguardi in rapida successione.

Ed è proprio al Festival della Canzone italiana che la conduttrice volgerà lo sguardo, accompagnando il suo pubblico in un sipario dedicato al grande evento che andrà in onda tra il 4 e 8 febbraio prossimi.

In studio dovrebbero essere approfondite curiosità e anticipazioni sulla 70esima edizione ormai ai nastri di partenza.

Gli ospiti in studio

Le interviste di Mara Venier saranno protagoniste, ancora una volta, del pomeriggio domenicale Rai nel variegato appuntamento numero 19 della stagione.

Chi sarà tra i grandi ospiti della ‘Zia Mara’ nazionale? L’interrogativo sembra trovare una succulenta risposta nelle anticipazioni emerse in favore di pubblico, partendo dalla cantante Katia Ricciarelli.

Stando alle indiscrezioni, presente anche Veronica Pivetti, riconfermata al timone della trasmissione del terzo canale del servizio pubblico, Amore Criminale.

Poi uno spazio dedicato a Joe Bastianich, reduce dal debutto in giuria nella nuova stagione del format Italia’s Got Talent, in onda su Tv8. Come non citare Teo Teocoli? inserito nella rosa di grandi nomi che terranno compagnia al pubblico proprio nella prossima puntata.