Iniziano le prime confessioni al Grande Fratello Vip 4 e Ivan Gonzalez si è raccontato a cuore aperto a Barbara Alberti, parlando della sua storia famigliare. Già qualche giorno fa aveva raccontato dei rapporti con i suoi cari ma ora il concorrente ha rivelato che quella che credeva fosse sua sorella in realtà era sua madre.

Ivan Gonzalez, la sua famiglia raccontata a Barbara Alberti

Un racconto molto profondo quello che Ivan Gonzalez ha fatto a Barbara Alberti. A 14 anni ha scoperto che sua sorella era in realtà sua madre: “Sono cresciuto con mia nonna, credendo che fosse mia madre, perché mia mamma mi ha avuto a 15 anni.

Ho scoperto tutto all’età di 14 anni, all’improvviso, leggendo i nomi riportati dietro alla carta di identità. Fino ad allora ho considerato mia madre una sorella”. Ivan ha anche detto che oggi viene spesso fotografato con lei, visto che viene creduta la sua fidanzata.

Guarda il video

Ivan Gonzalez e il rapporto col padre

Il concorrente del GF Vip 4 ha raccontato anche di aver sofferto la mancanza del padre che è sparito dopo la sua nascita.

“Mi sento in colpa per la sua assenza. L’ho conosciuto a 18 anni, ma non abbiamo coltivato il rapporto”. A quanto pare, un giorno l’uomo si è presentato a casa della nonna: è stato un momento molto toccante. La nonna piangeva, si sono messi attorno ad un tavolo e lui gli ha raccontato tutto. “Allora non piansi, ma ora fa male. Lui mi ha spiegato perché se n’era andato e mi ha detto di essere intenzionato a fare il padre, ma io non l’ho capito. Avrei preferito che non tornasse”.

Parole molto forti, dunque, quelle di Ivan Gonzalez contro il genitore. Invece, il ragazzo elogia sua nonna, definendola “una super eroina” e dice: “È stata madre e padre per me allo stesso tempo. Ho anche avuto un nonno meraviglioso”.