L’attrice, cantante e conduttrice friulana Lodovica Comello ha dichiarato che non sarà lei a presentare la finale di Italia’s Got Talent, il format televisivo di Sky, in onda anche sul canale del digitale terrestre TV8, dove talenti dilettanti si esibiscono davanti ad una giuria. La Comello, infatti, è incinta e il parto è previsto proprio in concomitanza della finale, che sarà trasmessa in diretta il 25 marzo.

Lodovica Comello in dolce attesa

Lodovica Comello, classe 1990, convola a nozze con il produttore argentino Tomas Goldschmidt il 1° aprile 2015. I due si sono conosciuti durante le riprese di Violetta, la serie tv che l’ha resa famosa in Italia e in Sud America.

La showgirl, a fine ottobre 2019, rilascia la notizia della sua dolce attesa tramite la propria pagina Instagram. Si tratta del primo figlio della coppia, un maschietto, come annunciano sempre attraverso lo stesso social network.

La rinuncia alla finale in vista del parto

Lodovica Comello, star del piccolo schermo diventata famosa grazie alla serie prodotta e trasmessa su Disney Channel Violetta, dal 2016 è la conduttrice del talent show Italia’s Got Talent.

Programma televisivo, nato in America, in cui vengono giudicati i talenti italiani: cantanti, ballerini, maghi, comici, artisti e chi più ne ha più ne metta. In Italia va in onda dal 2009 e Lodovica Comello è ormai arrivata alla sua quinta edizione come madrina del talent. La conduttrice accompagnerà i giudici Federica Pellegrini, Frank Matano, Mara Maionchi e il nuovo arrivato Joe Bastianich e commenterà le loro scelte. Non sarà però lei a condurre la finale del 25 marzo. Lodovica ci scherza sopra e, come divulga TvBlog, dichiara: “Il parto cadrà proprio nei giorni della finale non sarebbe piacevole vederlo accadere in diretta“.

Ad oggi non è ancora stato rilasciato il nome di chi ne farà le veci.