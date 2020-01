Un increscioso malinteso, un errore di calcolo ha creato scompiglio al funerale dello zio di Pupo, a cui hanno preso parte un centinaio di persone tra amici e parenti.

Sconcerto e sbigottimento si è diffuso immediatamente dopo le esequie tra i partecipanti, dal momento che dopo la celebrazione non si è potuto seppellire il caro estinto, causa mancanza fossa al cimitero.

Disguido al funerale

Il disguido ha avuto luogo a Ponticino, sul Valdarno nel comune di Laterina, provincia aretina che ha dato i natali al cantante oggi opinionista del Grande Fratello Vip.

Dopo la funzione in chiesa per il funerale dello zio di primo grado di Pupo, la famiglia si è predisposta per il corte funebre.

Come di consueto, in ossequioso silenzio, i partecipanti al rito si preparano ad accompagnare la salma al cimitero, per la sepoltura. Tuttavia accade qualcosa di insolito. Prima ancora di giungere al camposanto le pompe funebri non hanno ricevuto predisposizioni del luogo in cui seppellire l’anziano zio. In breve, come riporta il Corriere Aretino, la fossa non era stata preparata.

Le dichiarazioni di Pupo e del Comune

L’episodio è stato ovviamente commentato dall’artista.

Pupo ha dichiarato: “Eravamo increduli…“.

Anche il Comune aretino si è espresso in merito a quest’insolito episodio che ha lasciato tutti sgomenti. Lo ha fatto attraverso le parole del primo cittadino. “Un fatto grave” ha riconosciuto il sindaco Simona Neri. “Siamo molto dispiaciuti. Ho chiesto una relazione per capire cosa sia successo e ricostruire di chi siano le responsabilità“.