Qualche mese fa, sulle pagine della rivista settimanale Diva e Donna, era trapelata la notizia della sua gravidanza, ora, Ramona Badescu è finalmente diventata mamma del suo primo figlio all’età di 51 anni.

Mamma a 51 anni

L’attrice, cantante e showgirl rumena naturalizzata italiana vive nel Bel Paese dal 1990. Qui ha avuto successo grazie alle sue partecipazioni in serie televisive come La Piovra, Incantesimo e I misteri di Cascina Vianello. Da qualche anno, ormai, ha lasciato il suo posto davanti alla cinepresa per occuparsi interamente della sua vita privata.

La notizia del lieto evento, avvenuto circa quattro mesi fa, è stata diffusa dalle pagine della rivista Diva e Donna, che l’ha fotografato al parco mentre porta a spasso il suo bambino.

Non è un caso che sia rimasta incinta a quest’età, l’attrice aveva programmato tutto e fa sapere che anni fa aveva fatto congelare gli ovuli. Il destino, però, non si è preoccupato dei suoi piani, e durante una visita dal ginecologo per la procedura di fecondazione assistita ecco la sorprendente notizia: Ramona è diventata mamma naturalmente, senza alcun aiuto esterno.

A Diva e Donna rivela come ha reagito alla splendida notizia: “Quando sono andata per iniziare la procedura mi ha guardato con un grande sorriso e mi ha detto che ero già incinta di due settimane. Anche se ho 51 anni, per l’età biologica ne ho circa 32, lo dicono le analisi. Sarà che ho sempre fatto una vita sana”.

L’incontro con il marito

Ramona Badescu è sposata dal 2016 con Narcis Godeanu, avvocato e professore universitario che ha conosciuto quasi un decennio fa in un incontro ufficiale. La Badescu, infatti, nel 2008, si era candidata alle elezioni comunali di Roma nella lista civica sostenitrice di Gianni Alemanno.

Non ha vinto le elezioni, ma il sindaco Alemanno l’ha nominata Consigliere per i Rapporti con la Comunità Rumena come mediatrice tra i due popoli e le due culture. Nelle sue vesti ufficiali ha avuto modo d’incontrare quello che sarebbe divenuto suo marito, invitato dal Ministro della Giustizia di allora Clemente Mastella. L’incontro però che ne sancirà l’amore avverrà qualche anno più tardi, quando il destino li farà incontrare in un caffè di Bucarest.