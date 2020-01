Continua la polemica di Elisabetta Gregoraci esclusa dalla conduzione de L’altro Festival, programma in onda alla fine delle serate del Festival di Sanremo 2020.

La showgirl ha voluto replicare alla risposta di Nicola Savino e Amadeus riguardo al saltato accordo, ma è stata anche attaccata da Denny Mendez.

La replica furiosa della Gregoraci

Nei giorni scorsi Nicola Savino aveva replicato alle pesanti accuse di Elisabetta Gregoraci. Il conduttore televisivo aveva detto: “Non ho mai parlato di destra e sinistra perché io non discrimino”. Amadeus aveva invece detto di non aver avuto voce in capitolo riguardo alla scelta della conduttrice de L’altro Festival.

L’ex moglie di Briatore ha commentato a Lapresse le parole dei 2 conduttori, ritornando all’attacco: “Mi lascia basita il fatto che Amadeus, direttore artistico del festival di Sanremo, fosse totalmente all’oscuro della mia trattativa con la Rai quale co-conduttrice”.

La Gregoraci ha messo in dubbio la sua esclusione, avvenuta improvvisamente: “Il mio manager, Durante, aveva ricevuto dai vertici Rai la conferma della mia partecipazione al Festival e l’ultimo giorno sono stata liquidata, senza un se e senza un ma”.

“Il no di Savino è incommentabile. Sono stata esclusa per motivi che esulano da me e dalla mia professionalità” conclude la showgirl.

L’attacco dell’ex Miss Italia Denny Mendez

Ma proprio quando Elisabetta Gregoraci risponde alle critiche ricevute, viene attaccata a sorpresa da un’altra parte. Questa volta si tratta di Denny Mendez, Miss Italia 1996, che attraverso le sue Instagram stories ha voluto commentare l’accaduto avanzando delle accuse abbastanza pesanti nei confronti della showgirl.

“Purtroppo la vita non è facile per tutti, cara Elisabetta. Io mi ricordo che nel 2002 mi successe una cosa simile ed eri tu protagonista di questo fatto” svela Denny Mendez: “Io ero andata a fare un’audizione per condurre Sipario ed era già tutto pronto per firmare il contratto.

A quei tempi il nostro amico Emilio Fede era direttore del Tg“.

Continua la Mendez:”Alla fine decisero senza darmi spiegazioni, anche se io lo chiesi al direttore e alla rete, che non sarei stata più io la conduttrice. E chi hanno messo a condurre? Te. A quei tempi chiesi cosa era successo e mi dissero che la Gregoraci gli era stata imposta da Briatore.

Io dico che la ruota gira sempre” conclude l’ex Miss Italia.

