Le previsioni del meteo degli esperti riferiscono che quella appena iniziata sarà una settimana dai 2, anzi 3 volti. Un potente vortice porterà pesante maltempo in alcune regioni, ma è già pronta a tornare l’alta pressione che ha caratterizzato le ultime settimane.

Maltempo: nubifragi e neve in Sardegna

Nei giorni scorsi gli esperti avevano previsto un primo cedimento dell’enorme anticiclone che sta caratterizzando questo gennaio. Tempo più stabile, ma anche più smog e tanta nebbia in Val Padana. Il responsabile di questo primo scansamento è un pericoloso vortice proveniente dalla Spagna, che già da lunedì 20 porterà pesante maltempo in alcune regioni.

La più colpita sarà la Sardegna: previsti nubifragi, abbondanti nevicate oltre i 1300 metri e un forte vento.

Maggiormente interessata sarà la parte orientale dell’Isola, ma il vortice porterà brutto tempo anche al Centro e al Sud, con piogge previste tra Calabria e Sicilia.

Torna l’alta pressione: tanto sole e nebbia fitta

Il maltempo provocato da questo vortice di bassa pressione è destinato a durare poco: IlMeteo.it riferisce infatti che l’aria fredda e l’instabilità continueranno anche martedì 21 nelle zone già segnalate, ma già dal giorno dopo la situazione potrà cambiare.



Nel primo ribaltamento della settimana, l’alta pressione tornerà in Italia da mercoledì 22 e con lei una generale stabilità atmosferica e tutte le sue conseguenze. Questo significa sole praticamente ovunque, tranne nella consueta zona della Val Padana, dove questo tipo di stabilità causa nebbie fitte e un clima più rigido.

In arrivo una seconda perturbazione

Gli esperti stanno facendo i conti con questo anticiclone da ormai 3 settimane e non sembra esserci nessuno all’orizzonte in grado di scalzarlo via. Ci proverà però una seconda perturbazione proveniente dal Nord Atlantico, che da venerdì 24 si abbatterà sull’Italia.

Previsto quindi un nuovo peggioramento nelle regioni del Nord-Ovest, che potrebbe spingersi verso Sud col passare delle ore.

Lo sviluppo di questa nuova perturbazione però sarà materia da analizzare con le previsioni del weekend, per la cui precisione però bisognerà attendere i prossimi giorni.