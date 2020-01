Michelle Hunziker sa bene quanta preparazione ci voglia per condurre il Festival di Sanremo, e, dopo qualche giorno di riflessione, ha deciso di intervenire su quella che per giorni è stata la polemica che precede le serate all’Ariston. Alcune frasi della conferenza stampa in riferimento alle 10 donne del Festival, soprattutto quelli di Francesca Sofia Novello, sono state considerate sessiste.

La risposta di Michelle Hunziker alla polemica sanremese

“Ho pensato molto a quello che è successo in questi giorni“, scrive su Instagram, “per fortuna siamo in tanti a cercare di invertire una cultura profondamente sbagliata rispetto alla percezione che hanno le donne in questo paese… ma evidentemente non basta… avanti tutta“.

È una Michelle Hunziker seria e puntuale quella che si vede sui social: “Sarebbe stato veramente bello vedere che un appuntamento mediatico così importante come il Festival di Sanremo avesse una particolare sensibilità per questo tema. E invece no“.

La Hunziker, si sa, è molto attenta al tema femminile: ormai anni fa ha creato la onlus Doppia Difesa: “Preconcetti che inevitabilmente si traducono in discriminazione, violenza psicologica, fisica e, nei casi più estremi, purtroppo sempre più frequenti, nel femminicidio.

Perché? Perché le donne vengono ancora viste come degli oggetti da possedere“.

Poi cerca di spiegare la sua posizione: “Quello che dovrebbe essere naturale, per chi ha in mano il Festival della canzone italiana, non lo è. E proprio nel 70esimo compleanno del Festival di Sanremo non hanno prestato attenzione e sensibilità verso un tema così importante: il nostro futuro. Anche perché certe parole, dette con superficialità, possono diventare pesanti come macigni, soprattutto se dette in una conferenza stampa davanti a tutto il Paese“.

Guarda il video