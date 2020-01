Pochi mesi fa il party esclusivo in spiaggia per i suoi 100 anni, oggi la notizia del decesso: è morto Pio Schiano Moriello, bagnino dei record di Torvaianica e figura storica del litorale. Una vita intensa, nel segno dell’amore per il mare che lo ha portato a salvare tante persone senza mai tirarsi indietro.

Morto Pio, il bagnino dei record

Pio Schiano Moriello ha compiuto 100 anni nel novembre scorso e la notizia della sua morte è arrivata il 20 gennaio. Per tutti era “il bagnino dei record”, per quell’esistenza a tutto mare che aveva deciso di vivere fino alla fine dei suoi giorni.

E così è stato.

Classe 1919, una tempra come poche e una presenza, la sua, ritenuta ormai storica tra le spiagge del litorale laziale. Era il ‘marinaio di salvataggio’ più longevo d’Italia, e per circa 60 anni il suo sorriso ha accompagnato le vacanze di migliaia di bagnanti.

Un’esistenza da vera leggenda

L’esistenza di Pio Schiano è costellata di importanti traguardi, e la sua è una leggenda in cui spicca una grande impresa: la traversata Torvaianica – Ostia con il pattino, all’età di 91 anni.

Era il 2010, ma già nel 2004 aveva conquistato altri record con i suoi remi, ed era questa una delle sue più grandi passioni.

Correnti costiere. Pio Schiano Moriello. Storia di un marinaio di salvataggio è il titolo del libro di Claudia Montano che ripercorre i suoi 100 anni di storia eccezionale.

Il mare era una dimensione naturale per Pio Schiano, la sua casa, declinazione imprescindibile di un uomo semplice e molto amato nella comunità. Aveva iniziato la sua grandiosa avventura nel Borgo dei Pescatori di Ostia, prima di diventare sommergibilista.

“Con lui scompare un pezzo di storia importante del nostro litorale“, commenta chi lo conosceva e chi ha incrociato, anche solo per un istante, il suo sguardo attento e sempre rivolto verso le onde.

*immagine in alto: fonte/Facebook Pio Schiano Moriello, dimensioni modificate