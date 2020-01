Sono lacrime di dolore e tenerezza quelle di Antonio Zequila, che non è riuscito a nascondere le sue emozioni durante la diretta del Grande Fratello Vip in prima serata. Durante il suo sfogo, ha rivelato un dettaglio della sua vita che nessuno conosceva e il lacerante dramma di suo padre.

Antonio Zequila piange in tv

I retroscena della storia personale di Ivan Gonzalez hanno colpito nel profondo i coinquilini della casa del Grande Fratello Vip. Uno di loro, Antonio Zequila, non è riuscito a trattenere le lacrime nell’intravedere il riflesso del suo dolore nel racconto del ragazzo.

Zequila ha pianto durante la prima serata del 20 gennaio scorso, rivelando il suo grandissimo dolore per la recente morte del padre e i tristi risvolti degli ultimi anni della sua esistenza.

Un lutto devastante, che ha commentato senza nascondere la sua fragilità davanti alla terribile perdita: “Non riesco a parlare, io ho perso da poco papà, ho fatto il Natale più brutto della mia vita“.

Gli ultimi anni di vita del padre

Nel suo racconto, ha precisato un aspetto al conduttore del reality: “Ultimamente sono divertente, ilare, mi prendo in giro, però io per 2 anni ho fatto l’infermiere di mio padre.

Molti non lo sanno“.

Antonio Zequila ha rivelato la sua verità tra le lacrime: “Tutti i giorni, lo prendevo dal letto e lo mettevo sulla sedia, perché lui era allettato. Quando è morto, per me, è stato un sollievo per lui, perché finalmente ha finito di soffrire”. Nella casa di Cinecittà, Zequila ha portato con sé una foto del genitore e i suoi inseparabili occhiali: “Rimane sempre il mio migliore amico“.

Proprio Ivan Gonzalez, la cui storia di sofferenze sta venendo fuori in modo importante all’interno del reality, sembra essersi profondamente legato al compagno di avventure, con cui condivide una prospettiva esistenziale particolarmente dolorosa.