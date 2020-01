Mika è una delle pop star internazionali più amate nel nostro Paese. Il cantante sta ottenendo grande successo con l’album My name is Michael Holbrook, uscito a ottobre. Conosciamo le curiosità sull’ex giudice di X Factor e mattatore del programma Stasera Casa Mika.

Mika, dalla dislessia al successo

Mika ha saputo catalizzare l’attenzione del pubblico italiano, prendendo parte come giudice al programma X Factor che gli ha spalancato la popolarità in Italia. È nato a Beirut il 18 agosto 1983, d’origine libanese ma britannico d’adozione. Il vero nome è Michael Hoibrook Penniman Jr, che da anche nome all’ultimo album uscito nel 2019 in cui il cantante vuole riscoprire le sue radici, le sue origini e celebrare la sua famiglia.

Nonostante i continui trasferimenti con i genitori, i problemi del padre, e i problemi di dislessia, Mika inizia a studiare musica. Sarà il primo passo verso il successo e alla scalata delle classifiche mondiali. Il brano Grace Kelly, nel 2006, conquista le hit parade di mezzo mondo e questo gli permette di pubblicare il primo album Life in Cartoon Motion che vince 4 World Music Awards.

Mika, vita sentimentale e curiosità

Il cantante, dichiaratamente omosessuale, ha un compagno da oltre 10 anni, tra alti e bassi. Infatti, Mika è legato sentimentalmente a Andreas Dermanis, regista e cameraman con cui vive a Londra. Mika ha un rapporto conflittuale con la madre ma è grazie a lei che ha avuto la giusta carica per lanciarsi nel mondo della musica. Mika si sente molto legato all’Italia e il primo brano del nuovo album si chiama proprio Sanremo poiché è stata la prima città visitata nel nostro Paese, capace di dargli un senso di evasione.

Sono tanti gli aspetti curiosi della vita di Mika. Il cantante è allergico ai frutti di mare, parla correttamente 7 lingue, ama molto il circo. Ha molti miti che lo hanno aiutato ad apprezzare la musica. Tra questi, Michael Jackson, Prince, Elton Jonh e Henry Nilsson.