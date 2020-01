Gli afecionados de I Fatti Vostri si saranno sicuramente accorti dell’assenza, ormai prolungata, di Roberta Morise dal contenitore mattutino di Rai 2. La ex di Carlo Conti non sta bene e aveva già avvertito più di un malore in diretta nella puntata di venerdì scorso. Lo stesso Magalli aveva ironizzato sulla questione: “Oggi è venerdì 17 e infatti qui stanno male tutti! La regia, la produzione… tutti! E Roberta Morise è come un termosifone: tutti da stamattina si avvicinano a lei per scaldarsi”. Nel corso dei giorni, però, è venuto fuori che la conduttrice non ha preso una semplice influenza…

Magalli chiarisce la situazione

A inizio settimana, Roberta Morise era comunque andata in onda ma lo spazio era registrato.

A chiarirlo è stato Magalli nel corso della puntata di lunedì: “Per oggi manderemo in onda uno spazio registrato, ma per i prossimi giorni ci organizzeremo diversamente”. L’ultimo aggiornamento della Morise sui social risale al 10 gennaio, e i fan – che conoscono i problemi di salute passati – sono già allarmati. Per fortuna, non ci sarebbe troppo da preoccuparsi. A chiarire la situazione è stato proprio il padrone di casa de I Fatti Vostri, con il suo solito umorismo caustico: “Roberta Morise non è con noi perché ha preso quella che è una malattia più da bambina: credo abbia il morbillo o qualcosa del genere.

Lo ha fatto per abbassarsi l’età”.

I sostituti

Nel frattempo sono già entrati in campo i sostituti della Morise. Nello spazio dedicato alla cucina sono arrivati Graziano Galatone e Mary Segneri, rispettivamente cantante e inviata del programma. I due hanno salutato più volte la Morise sottilineando come quest’ultima “ci segue da casa”.

Ma è ancora Magalli ad entrare a gamba tesa: “Abbiamo perso l’unica donna che avevamo”. Si attende quindi il ritorno in onda della conduttrice, confermata al secondo anno di conduzione, dopo l’addio di Adriana Volpe e il rischio (scampato) di cancellazione del programma paventato dall’ex direttore di Rai 2, Carlo Freccero. Il programma ha la pelle dura. La Morise pure.