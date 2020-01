Simona Ventura fa il punto della sua vita, tra pubblico e privato, tra il punto più basso della sua carriera e quello più alto della sua storia con Giovanni Terzi. C’è chi lo fa dall’analista, e c’è chi sceglie Piero Chiambretti. Ma con un vestito blu dallo spacco vertiginoso e un filmato celebrativo c’è molto più gusto.

L’Isola il punto più basso di una carriera

La Ventura arriva da un anno incredibile sotto tutti i punti di vista: “Il 2019 è stato l’anno della rinascita, ho recuperato la simpatica cialtrona che sono sempre stata.

Ho ripreso la mia energia, la mia forza. Chi mi ammazza? Eh beh ci provano, non ci riescono mai, ma ci provano”. Il riferimento è ad alcune colleghe invidiose e ad alcuni momenti di bassa televisione. A offrire lo spunto è il filmato che permette di rivedere la conduttrice all’Isola dei Famosi, come concorrente, impegnata nella lotta nel fango con Mercedesz Henger: “Fu il punto più basso. Mi incrinai una costola, però questa cosa così brutta mi ha ridato un grande affetto da parte del pubblico. Mi ero un po’ imborghesita ed ero finita in un vortice di solitudine, anche per colpa mia, ma ero circondata da un’energia negativa.

La trasmissione fu feroce con me, però da quel 2016 mi sono riavvicinata al pubblico e da allora non mi sono più fermata”.

Simona Ventura

Il matrimonio con Giovanni Terzi

Intanto fervono i preparativi per il matrimonio con Giovanni Terzi, e si vocifera che il testimone possa essere Bettarini con cui il rapporto è ormai recuperato. “Non abbiamo ancora una data, sarà una sorpresa” ha spiegato la Ventura, che ha poi confessato che per sposarsi oggi ci vuole coraggio.

Il ricordo del primo incontro spiega le fondamenta per una incredibile storia d’amore: “Fra noi è stato un colpo di fulmine totalmente inaspettato. Uscivo da una storia molto lunga, pensavo di stare da sola e di riacquistare la mia indipendenza e libertà. Invece l’imprevisto è successo a casa di amici. Una mia amica mi chiese se poteva invitarlo e a lui chiese la stessa cosa su di me. Dopo cena, cominciai a pensare a lui, mi aveva regalato il suo libro e cominciai a leggerlo, ho pensato di essere stupida, ma ho capito che qualcosa non andava.

Passai la notte sveglia e la mattina chiamai la mia amica chiedendo il numero di Giovanni”. Ma la Ventura non si augura solo fiori d’arancio per il suo futuro. Il sondaggio di Striscia la Notizia l’ha incoronata come conduttrice ideale per il GF: “Mi inorgoglisce, è dal 2011 che non conduco più reality in diretta. Eh sì, sarebbe ora!”