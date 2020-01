Simona Ventura si racconta a 360° in un’intervista al settimanale Chi. La conduttrice ritorna sul grande amore con Giovanni Terzi, il giornalista che ogni giorno sempre più le fa battere il cuore e con il quale è intenzionata a sposarsi. Il matrimonio, stando a quanto dichiarato nell’intervista, “è nei piani“ ma data e luogo non sono stati ancora specificati.

Giovanni Terzi? “Una quercia a cui posso appoggiarmi“

Raggiante, solare e più innamorata che mai: per Simona Ventura è un periodo di sorrisi continui e grande amore. La conduttrice è felicemente fidanzata con il giornalista Giovanni Terzi, con il quale forma una coppia affiatatissima e più innamorata che mai.

Nei programmi futuri spazio anche alle nozze, come racconta SuperSimo in un’intervista al settimanale Chi: “Il matrimonio è nei piani: lui è una persona straordinaria, quadrata, intelligente, protettiva. Siamo simili, abbiamo sofferto e ci siamo trovati. È una quercia alla quale finalmente mi posso appoggiare“. Le dichiarazioni d’amore per il suo uomo lasciano intendere che fra i due le cose stanno procedendo a gonfie vele. Mancherebbe solo il passo più importante per suggellare questa love story: il matrimonio.

SuperSimo a tutto campo su Sanremo 2020

Durante l’intervista Simona Ventura non si risparmia nemmeno sull’argomento sulla bocca di tutti in questi giorni: Sanremo 2020. La conduttrice ha voluto spendere qualche parola sulla 70esima edizione del Festival, in programma il prossimo febbraio, commentando le scelte del direttore artistico Amadeus. Fra le vallette selezionate dal conduttore spicca il nome di Diletta Leotta: una scelta che ha suscitato diverse discussioni spaccando l’opinione pubblica. La Ventura sostiene la conduttrice sportiva in questa nuova avventura televisiva: “La difendo: lei fa il suo, è bellissima e ha avuto successo come molti giovani oggi, cioè velocemente, per questo si può sbagliare facilmente.

Ma non ho niente contro di lei, è giusto sognare e fa bene a buttarsi: il suo nome a Sanremo ci sta come ce ne stanno tanti altri“. Un’altra valletta ha diviso le opinioni, tant’è che il suo nome è stato prima cancellato dal cast ufficiale per poi essere reinserito ed ufficializzato: si tratta della giornalista Rula Jebreal. La Ventura commenta: “Secondo me su quel palco ci sta bene. Ho letto che parlerà in favore delle donne e sarà molto interessante.

La conosco e la stimo“.