Al momento potrebbe essere solamente una voce ma c’è da dire che il settimanale Chi sembra essere quasi certo che manchi ormai solamente la firma. Qualcuno, alla luce degli ultimi “aggiornamenti” sul Festival di Sanremo, ci rimarrà inevitabilmente male a sapere che Vanessa Incontrada, come tanti si auspicavano, non sembra rientrare tra le possibili e papabili vallette che passeggeranno sul palco dell’Ariston. Al suo posto? Un nome già avanzato, già ipotizzato e che a Sanremo abbiamo anche già visto.

Festival di Sanremo: Amadeus tra bionde e more

Sempre più vicina la data x del Festival di Sanremo e tutto il “cast” inizia a delinearsi tra smorfie di disappunto e cori di compiacimento.

Non certo facili le scelte di Amadeus che per il suo Festival di Sanremo non vuole deludere l’eredità lasciatagli da Claudio Baglioni. Sembra però sempre più vicino il momento in cui il direttore artistico dovrà pronunciarsi sulla scelta delle vallette che scenderanno le agognate scale di Sanremo. Presumibilmente, si vocifera, che Amadeus voglia immergersi nel passato rispolverando qualche amato cliché sanremese quale è la tradizione di avere sul palco una valletta mora e una valletta bionda, memori di Pippo Baudo.

Diletta Leotta dentro, Incontrada fuori?

Qualche giorno fa, dopo l’ospitata di Vanessa Incontrada nel salotto televisivo di Mara Venier, Domenica In, il pubblico sembrava essere insorto su Twitter chiedendo a gran voce di prendere in considerazione la Incontrada in qualità di valletta al suo fianco.

Una speranza che sembra però essere disattesa: il nome il lizza per l’Ariston sembra essere in realtà Diletta Leotta, la presentatrice Sky.

Secondo le indiscrezioni in possesso dal settimanale Chi, pare infatti che manchi solamente la firma della Leotta sul contratto che la consacrerebbe di nuovo sul palco dell’Ariston. La bionda dunque sembra esserci, mancherebbe ancora all’appello la mora e anche in questo caso, la Incontrada non sembra essere contemplata.

Correrebbero per il ruolo di valletta mora infatti due stelle di Lucio Presta, Lorella Boccia ed Elisabetta Gregoraci.