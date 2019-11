Il pubblico lo vuole, chissà se Amadeus acconsentirà o prenderà in considerazione la richiesta. È una Vanessa Incontrada che emozione, che non si vergogna delle sue fragilità e che soprattutto, piace, piace tanto. Dopo essere approdata nello studio di Domenica In, al fianco di Gigi D’Alessio con il quale presenterà 20 anni che siamo italiani, un coro si leva dai social e tutti la vogliono, la desiderano e la bramano sul palco del Festival di Sanremo.

Vanessa Incontrada a Sanremo 2020

“Ma Vanessa Incontrada a Sanremo? Perché no” è uno dei tantissimi tweet che si scorgono sul social dopo l’ospitata della Incontrada nel salotto domenicale di Mara Venier.

L’idea di Sanremo non è casuale: da anni infatti, il pubblico si è appassionato delle dinamiche che portano spesso personaggi molto amati, o anche poco apprezzati (de gustibus non disputandum est) sul palco dell’Ariston, una vetrina prestigiosa. Spesso e volentieri sono state avanzate molte critiche sulle personalità scrutinate e l’ambito posto al fianco del conduttore è diventato una sorta di “trofeo”, col passare del tempo, che per il pubblico non tutte possono contendersi.

La “petizione” social per averla al Festival

Tra coloro però che meriterebbero spazio e voce in un contesto così esclusivo quale è quello del Festival, per il pubblico c’è sicuramente Vanessa Incontrada.

Da sempre molto apprezzata come conduttrice ma ancor più come persona, per la spagnola si è levata una mera e propria “petizione” social pur di averla sul palco sanremese.

Voglio Vanessa Incontrada a Sanremo pervaforeeeee😍😍😍😍😍😍😍 #VanessaIncontrada — 🌷🌷🌷Arianna🌹🇮🇹🇮🇹 (@PastoriIl) November 24, 2019

“Sto leggendo tanti bei commenti su Vanessa Incontrada e posso essere solo che felice, traspaiono la sua semplicità e la sua anima. Cosa aspettiamo a chiamarla a Sanremo 2020?“, chiosa un utente a cui ne fa eco un altro “Sicuramente meglio Vanessa Incontrada come il popolo del web a gran voce sta chiedendo a Sanremo che Diletta Leotta con i suoi urletti e la sua passerella da wamp, il tracollo a Miss Italia al 4% su La7 del 2018 la dice lunga della meteorina.

Amadeus è avvisato“. Ma queste sono solamente alcune delle parole spese sui social per la Incontrada, chiamata ad alta voce nelle richieste d’ascolto che hanno raggiunto Amadeus, direttore artistico della prossima edizione del Festival. Un urlo che cadrà nel vuoto o che verrà ascoltato? Non resta che attendere.