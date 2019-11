L’attrice e conduttrice Vanessa Incontrada sarebbe pronta a diventare di nuovo mamma. Lo ha lasciato intendere lei nel corso di un’intervista, dichiarando anche quale sarebbe la sua preferenza tra maschio e femmina. In Tv la rivedremo a breve al fianco di un Gigi d’Alessio.

Di nuovo mamma a 41 anni

11 anni dopo la nascita del primo figlio Isal, Vanessa Incontrada ha di nuovo voglia di maternità. Nel corso di un’intervista per Nuovo, ha rilasciato delle dichiarazioni che fanno intendere la sua voglia di allargare la famiglia e in particolare di avere una bimba.

“Speriamo che sia femmina! Io sono che cosa voglia dire avere un rapporto con una figlia” sono le frasi dette a Riccardo Signoretti.

“Ora ho un maschio, sicuramente con una bimba sarà diverso”, ha poi specificato, riferendosi al primo figlio avuto col compagno Rossano Laurini.

Vanessa Incontrada quindi avrebbe voglia di appendere un fiocco rosa sulla porta e diventare di nuovo mamma a 41 anni.

Il rapporto con la madre

La domanda è stata probabilmente stimolata dal fatto che la Incontrada ha raccontato del suo nuovo libro “Le bugie uccidono”, scritto a quattro mani con la madre Alicia Soler Noguera. Proprio parlando di lei, la conduttrice ha lasciato capire che il rapporto tra le due non è sempre andato bene: “Il rapporto madre-figlia è davvero complesso.

Noi donne siamo più mentali rispetto agli uomini” inizia a dire la Incontrada. Poi ammette: “Ha fatto errori con me e anch’io ne farò con mio figlio: però la cosa bella è che noi parliamo tanto e non c’è niente che rimanga mai in sospeso”.

Sul libro, infine, la Incontrada ha espresso una speranza per il futuro: “Se diventerà un film? Mi piacerebbe. Per il cinema, però”. In aggiunta, la Incontrada ha specificato che le piacerebbe fare il passaggio dietro la telecamera ed essere lei stessa regista del film.

In Tv con Gigi d’Alessio

Dal punto di vista professionale, Vanessa Incontrada è pronta a debuttare in un nuovo show al fianco del cantante Gigi d’Alessio. Venti anni che siamo italiani debutterà il 29 novembre e prenderà il posto di Tale e quale show di Carlo Conti. Una pesante responsabilità, ma per farcela lo show ha previsto super ospiti come Mika, Raffaella Mannoia e Francesco Renga.

Chissà che già durante il programma la Incontrada non possa dare la lieta notizia del tanto desiderato fiocco rosa.