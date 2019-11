Il sito Davide Maggio riporta un’indiscrezione che farà molto discutere. Uno degli attuali concorrenti della nuova edizione di Amici, Devil A, era già selezionato per partecipare a Sanremo Giovani 2019. Ma il giovane avrebbe rinunciato al posto per continuare la sua avventura all’interno del programma di Maria De Filippi.

Devil A rinuncia a Sanremo Giovani

Devil A, nome d’arte di Angelo Autorino, è un giovane rapper di San Giuseppe Vesuviano, conosciuto a molti in questi ultimi giorni per essere stato ammesso alla scuola di Amici. Ma il giovane talento è anche uno dei finalisti di Sanremo Giovani 2019, la gara che selezionerà le 5 Nuove Proposte che approderanno all’Ariston.

Il rapper avrebbe dovuto presentare in gara il brano Disordine.

Ma nella giornata di ieri è arrivata la decisione: Devil A rimarrà all’interno della scuola di Amici e ha rinunciato così alla sua partecipazione a Sanremo Giovani. Una decisione che sicuramente farà discutere, ma che la trasmissione di Rai 1 ha già accettato visto che il giovane sarà sostituito da Simona Severini con il brano Una cosa bella.

La sfida al talent di Maria De Filippi

Non è la prima volta che avviene un episodio del genere: già l’anno scorso il cantante Giacomo Eva aveva rinunciato a Sanremo Giovani per partecipare al talent di Canale 5.

La scuola di Maria De Filippi è ufficialmente tornata quest’anno con la puntata di sabato scorso in cui è stata formata la prima classe di talenti. La fase pomeridiana del talent terminerà a marzo 2020 quando inizierà il serale del programma.

Per quanto riguarda Sanremo Giovani 2019, il programma è iniziato sabato scorso con l’appuntamento nella striscia di Italia Sì condotta da Marco Liorni in cui i giovani talenti si contenderanno i 10 posti per la finalissima del 19 dicembre. In questa puntata, in onda in prima serata su Rai 1, verranno selezionati i nomi dei 5 fortunati che potranno partecipare al Festival di Sanremo 2020, condotto da Amadeus, nella categoria Nuove Proposte.