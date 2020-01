Con il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, dove ha incontrato la ex moglie del suo ex compagno, Valeria Marini ha suscitato molti commenti. I più velenosi sono stati pronunciati proprio dai coinquilini di Rita Rusic, non appena è rientrata dal confronto con la Marini. Sono stati Antonio Zequila e Antonella Elia a formulare giudizi molto forti sulla bombastica showgirl.

Quei giudizi sono stati mostrati alla stessa Valeria, con un filmato trasmesso a CR4 – La Repubblica delle Donne. Ospite di Piero Chiambretti, la sua reazione dopo quelle frasi molto forti nei suoi confronti è stata pacata e controllata.

I commenti di Zequila e Elia

Al termine della chiacchierata tra le due ex di Vittorio Cecchi Gori, Antonio Zequila e Antonella Elia non hanno risparmiato agli spettatori del Grande Fratello Vip il loro pensiero sulla Marini, nell’accogliere Rita Rusic di nuovo tra loro. “Lei è il triplo di te Rita, c’ha un cu** tanto! Ma avete visto che differenza in video?! Un cesso, un cesso colossale” ha detto Zequila.

Anche Antonella Elia non ha usato mezzi termini, ma appellativi molto forti: “È un c**so, un mostro“.

Il filmato di questi commenti è stato poi mostrato alla Marini durante la puntata di La Repubblica delle Donne.

Elia, Zequila e Alberti contro VALERIONA MARINI #GFVIP pic.twitter.com/C02VdiSShK — Nico Insalata (@nicoinsalata) January 20, 2020

Le parole di Valeria Marini dopo aver visto il video

Valeria Marini è apparsa ferita da certi giudizi, ma allo stesso tempo non si è mostrata rancorosa, ma molto composta. Ovviamente ha voluto lei stessa commentare l’accaduto.

“Cosa devo dire su queste cose? Ma, che non è vero ovviamente che sono cessa e mostro” ha detto la showgirl. “Alfonso sta portando il Grande Fratello Vip verso argomenti e messaggi più di qualità e di rispetto.

Questo fatto non mi sembra che rientri nel rispetto per gli altri. Poi è stato eliminato un concorrente una puntata prima per frasi molto irrispettose. Quindi, se vuoi parlare di rispetto, anche gli altri concorrenti devono adeguarsi. Che poi non è stata solo l’Elia, ma anche quell’altro, la mutanda, il mutanda come si chiama? Quello lì. Io comunque volevo dire solo una cosa, che il GF è verità e la verità esce sempre fuori in quella casa. Come sei davvero si vede e non ti puoi nascondere“.

Sull’incontro con la Rusic

Valeria ha anche parlato del suo incontro con Rita Rusic, dove sono emersi tutti i dissapori e le competizioni del passato.

“Comunque gravissime anche le cose dette dall’altra persona” ha detto Valeria riferendosi alle parole della Rusic. “Accostarmi ai problemi familiari. Queste sono tutte falsità e menzogne, fortuna che io ho tutto documentato. Per anni mi ha infangata“. I problemi tra loro sembrano ancora essere lontani dal trovare una soluzione.