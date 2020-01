Ieri, nel tardo pomeriggio, Luigi Di Maio ha deciso di lasciare la guida del MoVimento 5 stelle. Moltissimi sono stati i commenti di politici pro e contro l’ex capo politico dei 5 stelle. Tra i tanti messaggi anche quello della fidanzata Virginia Saba.

Il messaggio di Virginia Saba

“Infinita stima per Luigi, ed infinito amore, perché è l’uomo migliore che potessi incontrare. Basta ascoltare ogni parola scelta ed ogni pensiero espresso in questo suo discorso per capire quanto è bello quando la politica si riempie allo stesso tempo di concretezza e virtù.

Virtù, presupposto essenziale per chiunque voglia dedicarsi al bene comune“, ha scritto Virginia Saba sui social. Proprio ieri, durante il suo discorso, fatto a margine della presentazione dei facilitatori regionali del Movimento 5 Stelle, le aveva dedicato un pensiero: “Virginia mi è stata vicino in un anno davvero difficile“. E alla fine lei ha risposto.

La Saba ha anche mandato un messaggio, e un augurio, al MoVimento: “Al Movimento, e a tutti quei cittadini di buona volontà che sanno cosa sia anteporre l’interesse di tutti ai propri egoismi e da tempo lottano per questo.

Mai lasciare i sogni a metà. Coraggio“, ha concluso.