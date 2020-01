Arriva in questi momenti una drammatica notizia da Valenza, in provincia di Alessandria in Piemonte. Secondo quanto raccolto in questi istanti dai carabinieri – le informazioni sono poche e labili – una donna di circa 40 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione. A lanciare l’allarme, il marito che entrando nell’abitazione avrebbe trovato il cadavere della moglie in un lago di sangue.

Trovata morta in casa: ipotesi di omicidio

La drammatica scoperta sarebbe avvenuta questo pomeriggio quando il marito della donna, di ritorno dal lavoro, avrebbe trovato il cadavere della moglie riverso a terra nella loro abitazione.

Allertati gli uomini del 118, quando i soccorritori sono arrivati nella casa della donna, per lei non ci sarebbe stato più nulla da fare. Secondo quanto raccolto al momento sul luogo dagli inquirenti, il materiale raccolto sulla scena farebbe presupporre l’ipotesi di omicidio.

Ferite sulla testa della donna

Secondo quanto emerso dalle prime indagini sul cadavere della donna, sulla testa della 40enne sarebbero state rinvenute delle ferite. Questo l’indizio principale che ha fatto sorgere l’ipotesi dell’omicidio.