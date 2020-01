Sesto appuntamento con il Grande Fratello Vip, che anche questa sera promette spettacolo e inaspettati colpi di scena. L’ingresso nella Casa della scorsa puntata di Valeria Marini, che ha avuto un confronto-scontro con Rita Rusic, ha suscitato commenti anche esagerati dei concorrenti. Questa sera l’argomento viene affrontato con i diretti interessati.

Valeria Marini insultata dai gieffini

È stato uno scontro tra titani quello che, nella scorsa puntata, ha visto contrapposte Rita Rusic e Valeria Marini. Storiche rivali in amore per aver amato entrambe l’imprenditore Vittorio Cecchi Gori, l’ingresso nella Casa della showgirl sarda è finita questa settimana in tutti i siti e giornali di gossip.

Soprattutto per le esternazioni, non proprio piacevoli, dei concorrenti del reality che, all’uscita della Marini dalla Casa, l’hanno definita grassa fino ad apostrofarla come “ce**o”. In particolare Antonio Zequila ci è andato giù pesante e questa sera prova a giustificarsi con Alfonso Signorini: “Effettivamente è un po’ in sovrappeso“.

Scontro tra Pupo e Antonella Elia

Le frasi con cui i coinquilini hanno apostrofato Valeria Marini sono finite nei titoli di numerosi articoli di gossip questa settimana e Alfonso Signorini non desiste dall’affrontare l’argomento in puntata.

In particolare è Pupo a scaldare gli animi, definendo il comportamento dei concorrenti ingiusto: “Questo comportamento di parlare alle spalle delle persone quando se ne vanno è un comportamento vigliacco, che non vi fa onore“. A ribattere a queste affermazioni ci ha pensato Antonella Elia, che risponde all’opinionista: “È facile parlare quando si è fuori dal contesto. Io le cose le dico sempre in faccia, anche a Valeria Marini“.

“A favore delle donne naturali, sincere e pulite“

Ma Antonella Elia è un fiume in piena quando Alfonso Signorini le mostra alcune immagini de La repubblica delle donne, programma di Piero Chiambretti.

In quel programma è stato affrontato l’argomento dell’ospitata di Valeria Marini al Grande Fratello Vip e numerose ospiti, da Francesca Barra a Simona Ventura, si sono dette sconvolte e hanno criticato soprattutto Antonella Elia per le affermazioni contro la showgirl “stellare”. La Elia risponde a queste critiche in diretta: “Io non sono contro le donne, sono a favore ma se ho fatto un commento pesante è stato fatto a un’immagine di donna che a me non piace.

Se ho fatto commenti pesanti dovete far credere questo, ma sono a favore delle donne naturali, sincere e pulite“.