Ancora passione senza freni intorno alla figura (quasi mitologica ormai) di Rita Rusic. Dopo l’autoerotismo ripreso dalle telecamere del GF e le accuse agli uomini della casa di essere troppo poco virili, arriva ora la dichiarazione d’amore di un palestratissimo, giovanissimo e intraprendente corteggiatore.

“Vorrei entrare nella casa”

Corteggiatore, ma proprio di professione. David Nenci ha già nel curriculum Temptation Island (dove svolgeva proprio la seguente mansione, per parlate in termini di politiche del lavoro) ma anche Il Cantante Mascherato, dove è uno dei bodyguard dei pupazzi. Lo abbiamo visto accanto alla Rusic in un servizio fotografico di Chi realizzato prima di entrare e ora, Nenci, torna alla carica dalle pagine di un altro settimanale, Novella 2000, dove si dice innamorato.

“Vorrei entrare, anche se ora la casa è un po’ troppo affollata…Io comunque sono già pronto…Spero vinca perché se lo merita…L’aspetto fuori…”. A pensar male si fa peccato, ma più che una proposta d’amore sembra un’autocandidatura per il reality. Secondo quanto raccolto dal settimanale, David Nenci e Rita Rusic avrebbero una conoscenza fatta di chiacchierate profonde e discussioni sul cinema.

“Lei va oltre la bellezza fisica”

Non teme la concorrenza il baldo giovane che spegne sul nascere i rumors sul presunto flirt della Rusic con Andrea Denver, anche lui nella casa: “Non credo.

Forse lo ha dichiarato lui per vantarsi del fatto che vive negli Stati Uniti. A me non risulta che lei lo conoscesse…”. David Nenci – che ha un profilo Instagram bollente tra hashtag e pettorali – fa intendere di non voler puntare solo sui muscoli e afferma di voler proporre un qualcosa in più alla Rusic da conquistare: “Non temo concorrenza.

Sono sincero. Ci sono tantissimi bei ragazzi, ma non credo che lei sia il tipo di persona attratta solo dai muscoli…Lei cerca qualcosa che vada oltre la bellezza fisica”.