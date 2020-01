Sono passati solo dodici giorni da quando i concorrenti sono stati “reclusi” nella casa più spiata d’Italia ma le prime esigenze di intimità sono già venute fuori. E non stiamo parlando di una doccia fatta senza telecamere o di un libro da leggere alla luce di un camino. Stiamo parlando di quell’intimità lì, quella con la “I” maiuscola. Lo sa bene Rita Rusic che ieri, nel cuore della notte, si è dedicata un po’ di tempo per sé.

In camera con Ciavarro e Clizia

In casa l’orologio segnava le 3.20, gli inquilini erano belli che svegli ma i telespettatori molto meno.

La Rusic, però, non può aggrapparsi a questa speranza perché il video che la ritrae intenta in un atto di autoerotismo è stato ripreso da Dagospia e in poche ore ha fatto il giro del web. La stanza era al buio, ma le telecamere a infrarossi hanno ripreso tutto. Immagini eloquenti, anche troppo, tanto da costringere la regia ad uno stacco brusco. In Olanda, probabilmente, avrebbero persino fatto uno zoom, ma la nostra è una delle più castigate edizioni al mondo del GF dove le “oscenità”, se così le possiamo chiamare, sono confinate soltanto alle liti trash.

E così, la ex signora Cecchi Gori, nonostante la presenza in camera da letto di Ciavarro Junior e Clizia Incorvaia, ha spostato l’intimo e… il resto è già stato spiegato.

Poco testosterone in casa

C’è da dire, ad onor del vero, che dopo il confronto con Valeria Marini, la produttrice sessantenne aveva probabilmente bisogno di scaricare la tensione. A questo va sommata l’aggravante di avere intorno – a detta della Rusic – uomini troppo poco virili.

Appena due giorni fa, la concorrente si lamentava dell’ “assenza di testosterone nella casa”. E dire che tra i coinquilini c’è anche Andrea Denver, il modello con cui pare avere avuto un flirt qualche tempo. Ma d’altronde, i vecchi adagi, non si sbagliano nemmeno questa volta: chi fa da sé fa per tre. Anche perché, l’ultimo contatto ravvicinato, è stato con Michele Cucuzza.