Oggi in prima serata su Canale 5 andrà in onda la quinta puntata del Grande Fratello Vip. Durante l’appuntamento di stasera con il reality, giunto alla quarta edizione e quest’anno condotto da Alfonso Signorini, affiancato da Wanda Nara e Pupo in qualità di opinionisti, ci sarà l’ingresso in casa di Valeria Marini, pronta a regolare i conti con Rita Rusic.

Valeria Marini, l’ospite di serata

La Marini, già concorrente nella prima edizione del GFVip, varcherà stasera la fatidica porta rossa del Palastudio di Cinecittà pronta ad un faccia a faccia con Rita Rusic, attrice e produttrice croata naturalizzata italiana ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, a sua volta ex compagno di Valeria Marini.

Il produttore cinematografico fiorentino è stato anche ospite della quarta puntata di questa edizione.

Nel corso della serata si parlerà anche di un altro amore giunto ai titoli di coda, quella tra la concorrente Clizia Incorvaia, modella e fashion blogger 35enne di Pordenone, e Francesco Sarcina, frontman de Le Vibrazioni. I due hanno anche partecipato insieme, nel 2016, alla quinta edizione di Pechino Express.

GFVip 4, un’edizione movimentata

Sarà quindi una serata movimentata all’interno della casa più famosa e spiata d’Italia, che sin dai primi giorni di questa edizione ha regalato agli spettatori e ai media molto materiale sul quale discutere, a partire dalla precoce eliminazione di Salvatore Salvo Veneziano.

Imprenditore e pizzaiolo 44enne proveniente da Siracusa e già concorrente della prima, storica edizione del Grande Fratello italiano (nella quale si classificò secondo dietro a Cristina Plevani e prima del compianto Pietro Taricone), Salvo è stato squalificato al sesto giorno di questa edizione in seguito a delle affermazioni ritenute maschiliste, sessiste e offensive nei confronti di alcune concorrenti della Casa, costringendo la produzione del reality a espellerlo direttamente dalla casa, annullando il televoto.

Nel corso della puntata si scoprirà infine chi dovrà abbandonare la Casa tra il modello Andrea Denver e gli ex concorrenti di passate edizioni Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese, attualmente al televoto.