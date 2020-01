L’ex concorrente del GF, squalificato dopo appena una settimana di permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip, ha voluto ribadire le sue scuse. Su Instragram Salvo Veneziano ha però sottolineato: “È stato un gesto goliardico”.

C’è chi lo ha definito un eccesso di esuberanza, c’è chi lo ha definito un atteggiamento superficiale. Lo stesso Salvo ha commentato quelle frasi pronunciate in riferimento ad Elisa De Panicis dichiarando: “Sono stato -lasciatemi passare il termine- un cog***ne“.

Il post di Salvo Veneziano

Salvo riconosce l’errore, ma spiega anche di averlo fatto senza malizia.

Nel post pubblicato su Instagram l’ex gieffino parla di gesto goliardico.

“Non ho ucciso nessuno,non penso di aver fatto male a qualcuno fisicamente, ma chiedo scusa ugualmente per le mie affermazioni poco colorite. È STATO SOLO UN GESTO GOLIARDICO” scrive nella didascalia che accompagna il contenuto social.

La risposta di Signorini

Il post apparso sul suo profilo Instagram riporta uno spezzone di trasmissione in cui Veneziano, ormai squalificato, si confronta con Signorini, cercando di spiegare che ha agito senza fini violenti.

La risposta di Alfonso Signorini è pacata ma chiara e in breve spiega a Salvo che questa mancanza di malizia non è stata recepita dal pubblico, che ha interpretato quelle parole in maniera tutt’altro che goliardica.

“Nella tua testa è stato un attimo di goliardia” gli fa notare Alfonso.