La notizia è arrivata ieri sera, come un fulmine a ciel sereno: Salvo Veneziano è ufficialmente squalificato dal Grande Fratello Vip. Le frasi ingiuriose rivolte a due coinquiline della Casa più spiata d’Italia non lo hanno risparmiato dalla sentenza più spietata. Nel daytime di oggi pomeriggio il concorrente è venuto a conoscenza della decisione presa dalla produzione e ha dichiarato: “Se ho offeso qualcuno chiedo scusa“.

Le scuse di Salvo dopo le offese rivolte a Elisa De Panicis

Salvo Veneziano non è più un concorrente del Grande Fratello Vip. Al pizzaiolo siciliano, storico volto del programma, la produzione non ha risparmiato la peggior sentenza possibile dopo le gravi frasi rivolta alla concorrente Elisa De Panicis.

Il fatto è avvenuto durante una chiacchierata con i compagni Patrick Ray Pugliese, Sergio Volpini e Pasquale Laricchia, quando Salvo ha espresso frasi ingiuriose verso la ragazza: “Quella è da scannare, è proprio da maciullarla” fino a dichiarare “Quella si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale proprio“. Offese gravi e inappropriate che, in un programma televisivo come il Grande Fratello Vip, tuonano ancora più forti.

Tant’è che la produzione non ha avuto dubbi: Salvo è stato convocato in Confessionale, nel quale è stato informato attraverso un comunicato scritto della decisione presa. La reazione ha viaggiato tra l’incredulità e il rammarico: “Grande Fratello, la vostra decisione io la accetto, naturalmente. Però se ho offeso qualcuno chiedo scusa“.

Pro e contro Salvo

Il caso che si è sollevato intorno a Salvo Veneziano ha avuto una risonanza clamorosa a livello mediatico. Moltissimi personaggi dello spettacolo hanno preso posizione riguardo le forti dichiarazioni del pizzaiolo siciliano, schierandosi contro di lui.

Cristiano Malgioglio ha definito “disgustoso e orribile“ quanto affermato nei confronti della De Panicis e anche Federica Panicucci, a Mattino Cinque, si è espressa a riguardo giudicando il comportamento del concorrente “imperdonabile“. In difesa di Salvo è intervenuta la moglie Giusy, che ha definito le frasi del marito un semplice gioco di gruppo in compagnia degli altri inquilini della Casa. Le opinioni sono contrastanti ma quel che è certo è che Salvo Veneziano non è più un concorrente del Grande Fratello Vip: la sua avventura nel reality può dirsi conclusa.