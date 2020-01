La lite (al momento unidirezionale) che nessuno si aspettava è quella tra Federico Rossi (di Benji e Fede) e Antonio Zequila, per molti semplicemente Er Mutanda. Viene da chiedersi cosa mai possano avere in comune i due, a parte un nome d’arte. Ma il punto di incontro tra queste rette parallele, che mai nella vita avrebbero potuto incontrarsi, ha un nome e un cognome: Paola Di Benedetto.

Antonio Zequila e il voto a Paola Di Benedetto

La ex Madre Natura è una delle concorrenti del GF Vip. In casa con lei c’è Antonio Zequila. Ma in casa con lei (quella senza telecamere) c’è anche Federico Rossi: i due sono infatti fidanzati.

Accade però che per rendere la serata più friccicarella, la produzione “impone” ai ragazzi una serata burlesque fornendo alle donne tutto il necessario per una sfilata in stile Moulin Rouge, giudicata dai maschi. Arriva quindi il turno della Di Benedetto che però riceve un secco zero da Zequila, tra l’altro fresco di critiche alla Marini: “A Paola do zero perché non si è spogliata”. Secondo Zequila la Di Benedetto aveva tutte le caratteristiche anagrafiche e fisiche per concedere un show un po’ più audace.

La cosa ha fatto sobbalzare dalla sedia Fede che ha letteralmente sotterrato Zequila con un paio di commenti al veleno. “Dimmi dove e quando”: su Twitter, ieri notte.

“Mentalità microcefalica”

All’una di notte, Federico ha impugnato il suo smartphone come un militare utilizzerebbe un mitra in trincea. Il bersaglio dei tweet, appunto, è stato Zequila che il cantante ha definito “Incommentabile”. Poi la sfuriata: “Mentalità microcefalica”, “Ignorante”, “Superficiale”. Due tweet che hanno ricevuto il sostegno della community. Tante le ragazze che hanno definito Zequila un “vecchio viscido”, ma c’è anche qualcuno che ha citato Fabio Testi: “Paola è sempre nuda in casa poi quando c’è da spogliarsi non si spoglia…”.

Signorini coglierà la palla al balzo per fare un focus di 100 minuti su questi due tweet?

Zequila incommentabile.Lo devo dire. Con quale mentalità microcefàlica ed ignorante continui a dire che in un balletto divertente una è obbligata a “togliersi la minigonna” per prendere un”punteggio sopra lo zero”?Ma scherziamo?Questa si chiama eleganza, che tu non conosci #gfvip — Fede (@fedefederossi) January 23, 2020