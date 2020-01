L’eliminazione di Pasquale Laricchia, nel corso del quinto appuntamento in diretta con il Grande Fratello Vip, ha avuto un retrogusto clamoroso per gli appassionati del format. Il concorrente pugliese ha incassato un buon bagaglio di interesse da parte del pubblico, ma l’esito finale del televoto è stato impietoso. A solleticare gli animi c’è però un curioso post, in cui compare un inciso sibillino a stuzzicare la curiosità dei fan. Pasquale Laricchia torna in gioco nella Casa di Cinecittà?

Il post sibillino di Pasquale Laricchia

Pasquale Laricchia, fresco di eliminazione al GF Vip targato Signorini, potrebbe fare ritorno nella Casa.

È l’ipotesi che si fa sempre più robusta tra i commenti dei follower, in risposta all’ultimo post pubblicato dall’ex gieffino sul suo profilo Instagram.

Il rientro sui social coincide con un messaggio di ringraziamento del pugliese, ma anche con una pillola di curiosità che stuzzica l’appetito dei suoi fan: “Ragazzi, vorrei ringraziarvi uno ad uno per il supporto ricevuto ma siete davvero tantissimi! L’avventura nella casa del #GFvip4 per me si è conclusa ma, ricordatevi!..….#nullaècomesembra. A presto!“.

La risposta dei follower

Tanti i commenti con il punto di domanda rivolti all’ex concorrente di questa edizione del reality.

Gli utenti si chiedono se ci sia un margine di possibilità per rivederlo tra le mura di Cinecittà, immerso in una delle sue parentesi di quotidianità che sembrano aver guadagnato facilmente la simpatia dei telespettatori.

Lo scandalo sollevato dall’episodio relativo alle frasi di Salvo Veneziano su Elisa De Panicis sembra ormai alle spalle, e per Laricchia, volto storico del GF, a detta di molti, la ‘porta rossa’ non si sarebbe chiusa definitivamente.

“C’è speranza che entri nella casa come concorrente“, sostiene un utente su Instagram, e l’ex gieffino si limita a rispondere con un altro punto interrogativo.

La certezza arriverà solamente nel corso della prima serata, durante la puntata di oggi, venerdì 24 gennaio.