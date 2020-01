È tornato più in forma di prima Paolo Del Debbio, che lo scorso 16 dicembre è stato costretto ad interrompere la conduzione del suo programma di approfondimento giornalistico, Dritto e Rovescio, a causa di un problema alla gamba

Giovedì di nuovo in pista, il conduttore di Rete 4 ha ringraziato il pubblico per l’affetto dimostrato in questi giorni. Poche parole, prima di dare il via alla trasmissione, che hanno di certo rassicurato i telespettatori più affezionati.

Il ritorno di Paolo Del Debbio

In questa settimana calda di campagna politica Paolo Del Debbio è tornato a prendere le redini del programma di approfondimento giornalistico, Dritto e Rovescio.

Lo fa spiegando che ora è di nuovo in forma e ogni fastidio è passato.

“Grazie, siamo sempre più in forma!” comincia la puntata Del Debbio, rispondendo agli applausi del caloroso pubblico in studio. “Mi scuso con il mio pubblico, ma l’altra volta ho avuto una piccola défaillance. Ma ora, come prima più di prima vi amerò” conclude citato il brano di Tony Dallara.

I problemi di salute

I problemi di salute che lo hanno tenuto lontano dalla trasmissione si sono manifestati proprio durante la puntata di giovedì 16 gennaio.

Un fastidioso dolore alla gamba si è fatto sempre più insistente, al punto che Paolo Del Debbio ha dovuto interrompere la conduzione. “Ho un problema ad una gamba che pensavo di poter superare durante la puntata, invece non ci riesco. Non riesco a stare in piedi. Mi devo riposare un attimo“.

Un’assenza che è perdurata per tutto il resto della puntata, durante la quale Del Debbio è stato sostituito dal collega Marcello Vinonuovo, ex inviato di Studio Aperto.

In quella giornata Del Debbio fu travolto da un’enorme manifestazione d’affetto che non l’ha lasciato indifferente. “Cari telespettatori, mi avete inondato di affetto. Ora sto meglio. Grazie a tutti!” ha detto.