Dramma all’Hospice Il Gelso di Alessandria: un uomo e una donna sono morti in un caso di presunto omicidio-suicidio. Secondo le ricostruzioni, un uomo di 79 anni avrebbe ucciso la moglie di 72 anni.

Una situazione di estremo disagio

Sono Gioies Lorenzetti e Giuseppe Prevignano i due anziani morti nell’hospice. La donna era ospite della struttura in quanto malata terminale: l’uomo era nella struttura per assisterla. Ad un certo punto sarebbe entrato nella stanza ed avrebbe sparato a se stesso. Un caso di enorme sofferenza, sicuramente: una situazione di dolore arrivata allo stremo, alla quale l’uomo ha messo fine in maniera ancora più tragica.

A quanto pare l’anziano ha lasciato un biglietto ai suoi cari, chiedendo scusa per il gesto.

Le indagini sono in corso

Al momento la Squadra Mobile della questura di Alessandria sta indagando sul gesto, per comprendere se dietro di esso ci sono motivazioni che sfuggono ad un’analisi superficiale.