Attualmente concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip, Rita Rusic è stata sposata dal 1983 al 2000 con Vittorio Cecchi Gori. Dalla loro relazione sono nati due figli, Vittoria e Mario. Ma chi sono e cosa fanno nella vita? Scopriamolo assieme!

La figlia Vittoria Cecchi Gori

La primogenita della coppia formata da Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori è la ormai 32enne Vittoria Cecchi Gori. A differenza del fratello, particolarmente riservato, la ragazza è molto attiva sui social, pur preferendo tenersi lontana dal mondo dello spettacolo. Bella come la madre, vive attualmente a Miami e torna molto raramente in Italia.

Una delle ultime occasioni è stata proprio quando il padre si è sentito male e fu costretto ad un ricovero d’urgenza.

Nonostante i rapporti non proprio idilliaci, la figlia ritornò in Italia e da allora padre e figlio hanno ricominciato a sentirsi. Rita Rusic, inoltre, ha accusato Valeria Marini di aver separato la figlia dal padre quando era la compagna del noto produttore cinematografico. Accuse che la showgirl ha sempre rispedito al mittente. Sembra comunque che la ragazza e papà Vittorio abbiano ripreso a sentirsi per telefono e che il peggio sia passato.

Mario Cecchi Gori, il secondogenito della coppia

Secondogenito della coppia è il 26enne Mario Cecchi Gori, il cui nome è stato ereditato da quello del nonno paterno. A differenza dei genitori e del nonno, il ragazzo ha deciso di restare lontano dal mondo dei riflettori, dedicandosi invece al campo finanziario ed in particolar modo alle acquisizioni sportive.

Ha vissuto per qualche anno a Londra e poco dopo è tornato a Roma. Anche lui, proprio come la sorella, ha ritrovato un buon rapporto con il padre quando il produttore cinematografico è stato ricoverato in ospedale nel 2017, prima per una peritonite e in seguito per un’ischemia cerebrale.

Un momento delicato in cui tutta la famiglia si è riunita, pur di star vicino a papà Vittorio Cecchi Gori.