John John Kennedy e Carolyn Bessette persero la vita la sera del 16 luglio 1999 al largo dell’isola Martha’s Vineyard nel Massachusetts. John era al comando di un Piper Saratoga e a bordo c’era anche la cognata Lauren.

Da allora sono passati vent’anni ma una delle coppie più famose al mondo è ancora un mito con uno stile tutto da imitare.

La crisi dietro quella perfezione

La coppia è da subito diventata l’obiettivo numero uno dei paparazzi newyorkesi che non li lasciavano in pace neppure per un attimo. Ma pare che dietro a quella bellezza, perfezione e glamour, ci fosse già una crisi strisciante tra i due.

Gli amici ne parlavano da tempo come una “coppia in crisi“. Lei subito dopo il matrimonio si distacca da John e spesso si trova da sola in casa. Non ha più un lavoro e non riesce ad entrare in pieno nel ruolo della gran dama di Central Park. Si parla anche di riunioni con la sua gang della moda, in cui si faceva pesante uso di cocaina. Lei era anche molto gelosa dei week end da scapolo di John.

Dalle calate in corda doppia, al deltaplano e al kayak.

John John Kennedy mano nella mano con la moglie Carolyn Bessette

Oltre a tutto questo, c’è anche da aggiungere che durante il fidanzamento Carolyn non ha mai smesso di vedere il suo ex, Michael Bergin, un modello per Calvin Klein conosciuto durante la sua attività nel mondo della moda e pare continuassero a vedersi anche dopo il matrimonio.

I due vanno in terapia di coppia e lei è sotto anti depressivi. Insomma una situazione non proprio idilliaca. L’epilogo tragico è addirittura visto da qualcuno come un modo per mettere tutto a tacere ed evitare un divorzio scomodo e molto difficile.

Queste sono naturalmente solo supposizioni di chi da tempo seguiva la coppia e registrava ogni piccolo gesto strumentalizzandolo per vendere copie di giornale. D’altronde i media non erano i social di oggi.

Chi era John John Kennedy

John John Kennedy non ha certo bisogno di presentazioni considerando le sue origini. A soli tre anni è stato immortalato da tutto il mondo al funerale del celebre padre JFK, Presidente degli Stati Uniti, assassinato il 22 novembre 1963 a Dallas in Texas.

John John, come è stato ribattezzato dalla cronaca, è un bellissimo ragazzo, statuario e carismatico, così bello che avrebbe potuto fare l’attore. Il suo personaggio è stato da subito amato e seguito con una curiosità quasi morbosa.

Non dimentichiamo che la madre Jackie, anche lei icona di stile, è stata una presenza piuttosto ingombrante con il suo nome sempre sulle prime pagine di tutti i tabloid del mondo.

JFK junior e Carolyn Bessette

Carolyn Bessette: chi era prima di incontrare il rampollo dei Kennedy

Si narra che i due si siano incontrati per la prima volta facendo jogging. Carolyn ha alle spalle una vita di lavoro vero, prima come commessa, poi store manager in grandi magazzini di abbigliamento finché non diventa la musa di Calvin Klein. Pare sia stata sua la scoperta di Kate Moss, icona del famoso brand di moda e per questo consacrata ai quartieri alti di New York.

Una cosa su tutte è però questa: credere nella favola è quello che ha alimentato la curiosità in tutti questi anni, anche senza social media che oggi avrebbero costruito a tavolino e manipolato la realtà di John John e Carolyn, due persone prima di essere due celebrità.