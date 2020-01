Drammatica la notizia che è stata lanciata in serata dalla fonte TMZ.com e che lascia sgomento il mondo del basket. Secondo quanto riportato dalla fonte il leggendario Kobe Bryant, asso vincente dei Lakers e dell’NBA tra i più forti e famosi al mondo, è deceduto vittima di un incidente in elicottero.

Kobe Bryant, morta la leggenda del basket

Una notizia che devasta il mondo dello sport e sconvolge da vicino tutti gli appassionati e amanti del basket che apprendono in questo momento dalla fonte americana Tmz della morte di una leggenda, Kobe Bryant.

Secondo quanto filtra in questi momenti oltreoceano, il simbolo dei Lakers sarebbe deceduto a seguito di un incidente in elicottero a Los Angeles. Anche Fox News conferma la morte dell’ex asso dell’NBA, uno dei giocatori di basket più forti e famosi di tutti i tempi.

Lo schianto dell’elicottero: nessun sopravvissuto

Del drammatico incidente aereo in cui è rimasto coinvolto Kobe Bryant aveva dato notizia il canale ufficiale del Dipartimento dello Sceriffo di Los Angeles intorno alle 10 del mattino, ora locale, circa le 20:00 italiane: “Un aereo si è schiantato.

Spente le fiamme. #Malibu, soccorsi sul luogo dell’incidente in cerca di sopravvissuti“.

#Update Downed aircraft is a helicopter. Flames extinguished. #Malibu deputies at crash site looking for survivors, 4200 blk Las Virgenes Rd #Calabasas #LASD pic.twitter.com/eixLhGhLyE — LA County Sheriffs (@LASDHQ) January 26, 2020

Poco dopo un secondo tweet, pubblicato sempre dal medesimo canale ufficiale di Los Angeles, luogo dello schianto: “Per 5 persone è stato confermato il decesso, nessuno sopravvissuto all’incidente in elicottero a Calabasas. Indagine in corso. Evitare la zona sino ad un nuovo avviso“.