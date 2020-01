A C’è Posta per Te, Maria De Filippi ospita Marisa, malata di SLA, che vuole dimostrare al marito quanto lo ama e quanto gli sia grata per essergli stata sempre vicino. Per Francesco arriva anche Giulia Michelini, l’attrice per cui ha un debole. Una sorpresa commovente, che ha fatto versare qualche lacrima anche alla protagonista di Rosy Abate.

Marisa, malata di SLA: il grazie speciale al marito

Marisa, malata di SLA da 10 anni, è la protagonista di una bellissima dedica al marito, Francesco. La donna, che sta ora facendo una cura sperimentale, vuole far capire all’uomo quanto la sua presenza sia stata fondamentale: “Voglio dire grazie a Francesco perché io dalla malattia non potevo scappare e invece lui poteva“, racconta.

La SLA è stata diagnosticata dopo che la coppia si è fidanzata: “Dopo nemmeno 3 mesi mi ha chiesto di sposarlo. Sono riuscita a dargli 2 figli, poi la malattia in qualche modo mi ha reso dipendente da lui. Perché spesso quando torna da lavoro deve apparecchiare, sparecchiare, pulire, a volte gli tocca anche lavare i panni e usare l’aspirapolvere.

E quando sono particolarmente stanca, prende i figli e li porta a fare un giro“.

Per Marisa ormai alcune attività non sono più così scontante, come fare passeggiate o andare al mare. Il marito è sempre presente per aiutarla e venire incontro alle sue necessità. A pesare alla donna, però, è soprattuto il fatto che Francesco cerchi sempre di proteggerla, anche a suo discapito. “La malattia mi ha preso gli arti, ma non il cuore e la testa“, spiega Marisa, “Io voglio essere la sua compagna e non voglio che lui sia il mio badante.

Spesso torna a casa e leggo nel suo viso preoccupazione, ansie. Poi gli chiedo come va e mi dice ‘Tutto bene’. Il suo pensiero probabilmente è ‘Ma come faccio a dire a lei che ha già tante preoccupazioni i miei problemi’. Io sono stufa di prendere e ricevere da lui, vorrei dare a lui. Se non mi tratta da compagna, da moglie da donna, ho paura che un giorno si volti indietro e dica ‘Ma che vita sto facendo e che vita ho fatto’“.

Giulia Michelini: il regalo alla coppia

Proprio per ringraziare Francesco per l’amore e il supporto, Marisa fa entrare in scena l’attrice Giulia Michelini.

“Che amore stupendo avete?“, chiede Michelini, molto emozionata, “In questa dichiarazione d’amore ti ha detto mille volte grazie. La cosa più importante che ti dice è sfogati, falla sentire utile quanto tu lo sei per lei. Ti sta chiedendo proprio questo, l’amore è in do ut des. Avete un rapporto speciale, unico, sei un uomo meraviglioso, però è importante perché lei ha bisogno di questo“.

L’attrice continua spiegando che li accomuna la passione per il mare, ma non avendo mai visto Marisa la neve ha deciso con la produzione di C’è Posta per Te di regalare alla coppia un viaggio in una baita in Trentino-Alto Adige. “So che è il vostro posto delle favole, io spero in quei giorni che nevicherà perché so che quella sarà un’emozione unica. Vedere qualcosa per la prima volta… Vorrei esserci anche io“, conclude l’attrice.