Massimo Boldi si è riscoperto innamorato. L’attore, dopo essere rimasto vedono della moglie Marisa, ha ritrovato il sorriso e la felicità al fianco della sua nuova giovane compagna: Irene Fornaciari. La coppia è ospite oggi pomeriggio di Mara Venier a Domenica In: in un’intensa intervista raccontano il loro amore sin dal primo giorno in cui si sono conosciuti.

Massimo Boldi e la fidanzata a Domenica In

Per Massimo Boldi non è stato semplice superare il lutto dovuto alla morte dell’amata moglie Marisa. Dopo la sua scomparsa, l’artista ha provato a ricongiungere i tasselli della sua vita e ritrovare il sorriso.

Quel sorriso, ora, l’ha riscoperto al fianco della sua nuova giovane compagna: Irene Fornaciari. L’attore a Domenica In racconta com’è scoppiato il loro amore, dopo la perdita della moglie: “Da quando sono rimasto vedovo ho avuto una vita artisticamente felice ma sentimentalmente è stato un po’ difficile. Non so rimanere solo. Quando ero sposato ero ultrafelice ma purtroppo la vita mi ha fatto questa sorpresa e sono rimasto solo con le mie figlie. Quando è mancata Marisa ho dovuto lasciare Christian De Sica e ricominciare tutto da capo“.

Il primo incontro

La ragazza racconta a Mara Venier come ha conosciuto il celebre attore, interprete e protagonista di numerosi cinepanettoni italiani a fianco dello storico collega Christian De Sica: “Ci siamo trovati in treno e quando l’ho visto ci ho pensato su un po’ prima. Si è dimostrato molto carino e disponibile, ci siamo lasciati i contatti e dopo due giorni lui ha scritto a me che non poteva venire alla manifestazione che avevo organizzato ma che ci potevamo vedere in qualsiasi istante. Poi ci siamo trovati a Roma ad una cena e poi a Lucca“.

Di convivenza ancora la coppia non ne vuole parlare: “Di questo ancora non ne abbiamo parlato, perché è ancora troppo presto. Stiamo bene così e non vogliamo rompere questo equilibrio perfetto“.