Inizia una nuova settimana e ritorna il consueto appuntamento del lunedì con il Grande Fratello Vip. Protagonista di questa puntata è, nuovamente, la “stellare” Valeria Marini. Dopo il tosto faccia a faccia con Rita Rusic della scorsa settimana, la showgirl rientrerà nella Casa per gareggiare con gli altri concorrenti. L’uragano Marini, possiamo starne certi, scombussolerà l’equilibrio degli inquilini.

Valeria Marini attacca Antonella Elia

Valeria Marini rientra nella Casa del Grande Fratello Vip per un faccia a faccia con Antonella Elia. Dopo l’ingresso della showgirl nel reality della scorsa settimana, la conduttrice e anche Antonio Zequila, in particolare, si sono lasciati andare a commenti poco piacevoli nei confronti della Marini e del suo fisico.

Di fronte alla Elia, la diva “stellare” esterna tutto il suo disprezzo: “Tu hai detto che ami le altre donne, ma tu parli male di tutte le donne e forse ti dimentichi che insultare gratuitamente un’altra persona e la tua aggressività nei confronti di tutte le donne è fastidiosa e diseducativa e questo lo pensano tutti. Quello che rovina il mondo e l’invidia che, se condita con la stupidità, diventa una tragedia.

Quello che mi hai detto tu è paradossale, ma poi dovresti essere un esempio, invece dai offese“.

“Non hai nessun tipo di qualità“: la risposta pungente

La replica di Antonella Elia, pungente e diretta, non si è fatta attendere: “Per suscitare invidia le persone dovrebbero avere qualità straordinarie. Tu sei una persona istrionica e mitomane e pensi di suscitare invidia in qualcuno. In realtà penso che non hai nessun tipo di qualità, né umana né artistica. Le qualità artistiche si dovrebbero avere sul palcoscenico, ma non le ha. Le tue qualità sono gonfiarti, metterti le calze a rete, lustrini, unghie finte“.